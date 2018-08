Atletica paralimpica | Europei Berlino 2018 | assegnati quindici titoli nella prima giornata

oasport

(Di lunedì 20 agosto 2018) Va in archivio a, in Germania, ladeglidi, senza azzurri in gara, con l’assegnazione dei primi 15della rassegna continentale. Alcuni risultati sono di pregevole fattura, cadono infatti quattro record del mondo, uno europeo e tre record dei campionati. Record del mondo nel getto del peso maschile, classe F41, per il polacco Bartosz Tyszkowski, che con 14.04 migliora il precedenteto di due centimetri, nel getto del peso femminile, classe F33, per la polacca Lucyna Kornobys, con 7.49, nel lancio del disco maschile, classe F55, per il serbo Nebojsa Duric, con 39.84, e nei 100 metri femminili, classe T64, per l’olandese Marlene van Gansewinkel, con 12″85. Record europeo per il lettone DmitrijsSilovs nel lancio del giavellotto maschile, classe F38, con 51.54, mentre fanno il record dei campionati lo spagnolo ...