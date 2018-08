Atlantia paga ancora lo scotto per il crollo del Ponte Morandi a Genova | il titolo non fa

huffingtonpost

(Di lunedì 20 agosto 2018), la società che controlla Autostrade per l'Italia,loper ildel: ilnon riesce a fare prezzo a Piazza Affari, dove cede il 9% teorico in asta di pre-apertura.Il, posto sotto osservazione da parte della Consob per i diversi scostamenti delle ultime sedute, sconta la decisione del governo di proseguire con la revoca della concessione autostradale dopo ildel viadotto lungo l'autostrada A10. Decisione rilanciata dal ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture, Danilo Toninelli, in un'intervista al Corriere della Sera.