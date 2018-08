Atlantia di nuovo ko in Borsa ma dimezza perdite dopo Giorgetti

ilsole24ore

: Atlantia (Autostrade), nuovo tonfo a Piazza Affari [news aggiornata alle 15:46] - repubblica : Atlantia (Autostrade), nuovo tonfo a Piazza Affari [news aggiornata alle 15:46] - repubblica : Atlantia (Autostrade), nuovo tonfo a Piazza Affari [news aggiornata alle 10:09] - repubblica : Atlantia (Autostrade) verso un nuovo tonfo: il titolo non fa prezzo a Piazza Affari -

(Di lunedì 20 agosto 2018) L’avvio formale della procedura per la decadenza della concessione ad Autostrade per l'Italia ha innescato nuove vendite sulle azioni della controllanteazzerando così il recupero parziale di venerdì e riportando le quotazioni ai minimi dall'ottobre 2014. Il miglioramento è avvenuto nella seconda parte della seduta diche il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Giancarlo, ha escluso l’ipotesi di una legge ad hoc per la revoca della concessione e ha mostrato perplessità sulla nazionalizzazione della rete autostradale. Il titolo ha chiuso a -4,7%un minimo a -10%....