ilsole24ore

: Atene fuori dal piano di aiuti, ma austerità e problemi non sono finiti - sole24ore : Atene fuori dal piano di aiuti, ma austerità e problemi non sono finiti - FcInter1908it : VIDEO / Ex Inter, Livaja eroe di Atene: segna e contribuisce a far fuori il Celtic dalla Champions -… - Elektroteo : RT @MatteoPedrosi: Continuano le sorprese in @ChampionsLeague: dopo l'eliminazione dello Spartak Mosca, escono dalla competizione anche il… -

(Di lunedì 20 agosto 2018) È una data importante per la Grecia e per l’Europa: oggi, 20 agosto 2018,esce dal più grande salvataggio finanziario della storia e per la prima volta dalla sua istituzione il Fondo salvastati europeo resta disoccupato. Ma inoncertoné per la Grecia né per l'Europa...