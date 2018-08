Atene esce dal programma di aiuti | addio alla Troika dopo 8 anni di sacrifici

ilgiornale

(Di lunedì 20 agosto 2018)ma300 miliardi di prestiti e sette tagli a stipendi e pensioni non tutti in Grecia festeggiano. Ufficialmente da oggiè fuori dal protettorato dei creditori internazionali, per ricominciare a finanziarsi autonomamente sul mercato, magli annunci syrizei sulla svolta restano le macerie nel paese, con le libere professioni in apnea e in pratica solo il turismo a trainare il pil.In cambio dei tre memorandum del 2010, 2012 e 2015 (quest'ultimola vittoria elettorale di Tsipras) la Grecia ha dovuto affrontare un pacchetto di cento riforme che, se da un lato hanno indirizzato il paese sui binari europei, dall'altro hanno tagliato del 50% settori nevralgici come sanità, welfare e istruzione, come dimostra il dato che vuole un terzo dei cittadini sotto la soglia di sopravvivenza, accanto al tragico crollo di un quarto del pil ellenico emassiccia ...