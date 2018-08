Atalanta | Gomez ' dribbla' la Lega come De Rossi | fascia personalizzata

Gol Gomez - l’Atalanta la sblocca subito contro il Frosinone : Toloi super [VIDEO] : GOL Gomez – Si conclude l’ultima giornata del campionato di Serie A, in campo Atalanta e Frosinone, la squadra di Gasperini spera di confermarsi dopo le buone prove in Europa League. I nerazzurri passano subito in vantaggio, grande azione personale del difensore Toloi, ci pensa il Papu Gomez a sbloccare il match. Gol Gomez LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SEMPRE AGGIORNATE SU CALCIOWEB SCARICA GRATIS L’APP DI CALCIOWEB PER ESSERE SEMPRE ...

Atalanta-Frosinone 1-0 LIVE : la sblocca il Papu Gomez : Atalanta-Frosinone – Si conclude la prima giornata valida per il campionato di Serie A, Atalanta e Frosinone pronti a regalare spettacolo. Inizio importante per la squadra di Gasperini, grande protagonista in Europa League, nonostante qualche critica di mercato la squadra può considerarsi super competitiva. Il Frosinone dopo la promozione spera di raggiungere la salvezza. ATALANTA (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Djimsiti, Masiello; ...

Europa League - Sarajevo-Atalanta 0-8 Gomez e Barrow trascinano gli orobici al terzo turno preliminare : Questo il commento, ai microfoni di Sky Sport, del tecnico nerazzurro Gian Piero Gasperini. "Mancavano Ilicic e Pasalic ed eravamo un po' contati. Abbiamo recuperato Freuler e già questo è importante.

Sarajevo-Atalanta 0-8. Doppietta di Gomez e tripletta di Barrow. GOL e HIGHLIGHTS : Sarajevo-Atalanta 0-8 4' Palomino , A, , 15' e 28' Gomez , A, , 18' Masiello , A, , 39' aut. Ahmetovic, 51' e 70' e 86' Barrow , A, L'obiettivo era vincere, ma l'Atalanta ha stravinto contro il ...

Sarajevo-Atalanta 0-5 LIVE - la squadra di Gasperini è uno spettacolo : Papu Gomez pazzesco : Si sta giocando il ritorno della gara di Europa League tra Sarajevo ed Atalanta, dopo il 2-2 dell’andata la squadra di Gasperini deve vincere per superare il turno. Gli ospiti si affidano alla coppia d’attacco formata da Papu Gomez e Barrow. Sarajevo: Pavlovic; Hebibovic, Adukor, Mujakic, Pidro; Dupovac, Rahmanovic; Sisic, Velkoski, Halilovic; Ahmetovic Atalanta: Berisha, Toloi, Palomino, Masiello, Hateboer, Freuler, deRoon, Pessina, ...

Atalanta : Gomez torna in gruppo : Alejandro Gomez torna, Josip Ilicic ancora fuori. Notizie in chiaroscuro per Gian Piero Gasperini a due giorni dal match di ritorno del secondo turno preliminare di Europa League a Sarajevo. Seduta mattutina per l’Atalanta a Zingonia: il programma di lavoro prevedeva esrcizi in palestra, tattica e partitella su campo ridotto. Gomez, che nei giorni scorsi aveva lavorato a parte, oggi e’ tornato ad allenarsi col resto del gruppo, ...

Atalanta : Ilicic e Gomez ancora fermi : Seduta d’allenamento al mattino per l’Atalanta, che giovedì affronterà in trasferta il Sarajevo per il ritorno del secondo turno preliminare di Europa League (2-2 all’andata a Reggio Emilia). Esercizi in palestra, tecnica, tattica e partitella finale: questo il programma della seduta diretta oggi da Gian Piero Gasperini sul campo principale del centro Bortolotti di Zingonia. L’allenatore nerazzurro ha dovuto ...

Europa League Atalanta - Gomez : «Non parlo di mercato. Petagna? Mancherà a tutti…» : BERGAMO - Il Papu c'è. Gomez scalda i motori prima di affrontare il Sarajevo nel secondo turno di qualificazioni all' Europa League : "Non mi sembra giusto, per rispetto della squadra, parlare di ...

Atalanta - Gasperini : 'Gomez e Hateboer non vanno via. Pasalic? Spero arrivi presto' : Intervistato da Sky Sport , il tecnico dell' Atalanta Gian Piero Gasperini parla anche di mercato: ' Gomez ? Una sola campana sostiene che debba andare alla Lazio, stesso discorso per Hateboer al Valencia. Il Papu non l'...

Atalanta - Gasperini : 'Sentenza Milan - tempi di decisione sbagliati. Gomez alla Lazio? Mai visto così bene' : L'Atalanta ha cominciato nel migliore dei modi la nuova stagione. Tre le amichevoli giocate finora, tutte vinte dai nerazzurri, usciti col sorriso, 3-2, anche dall'ultima sfida contro l'Hertha Berlino.

Atalanta - Gomez spaventa il club nerazzurro : “qui è casa mia - ma vorrei giocare la Champions” : Il giocatore argentino ha parlato del suo futuro e dell’arrivo di Ronaldo alla Juventus, esprimendo le proprie considerazioni a riguardo Il proprio futuro e l’arrivo in Italia di Cristiano Ronaldo, sono questi gli argomenti principali toccati dal Papu Gomez nel corso di un’intervista rilasciata a Sky Sport direttamente dal ritiro dell’Atalanta. LaPresse/Mauro Locatelli L’argentino non ha escluso una sua ...