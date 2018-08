Atalanta | Gasperini al settimo cielo | “Gomez è il nostro CR7”

L’Atalanta è una macchina di vittorie - esordio boom anche in campionato : Frosinone da rivedere - la squadra di Gasperini incanta [FOTO e VIDEO] : 1/15 Mauro Locatelli/LaPresse ...

Atalanta-Frosinone 0-0 LIVE : Gasperini prova a convincere anche in campionato : Atalanta-Frosinone – Si conclude la prima giornata valida per il campionato di Serie A, Atalanta e Frosinone pronti a regalare spettacolo. Inizio importante per la squadra di Gasperini, grande protagonista in Europa League, nonostante qualche critica di mercato la squadra può considerarsi super competitiva. Il Frosinone dopo la promozione spera di raggiungere la salvezza. ATALANTA (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Djimsiti, Masiello; ...

LIVE Atalanta-Frosinone - Serie A in DIRETTA : gli uomini di Gasperini all’esordio pensando all’Europa : Buonasera agli appassionati di calcio: questa sera la DIRETTA LIVE di OASport vi offre la prima giornata della Serie A di calcio. Aggiornamenti minuto per minuto dai quattro campi interessati dalle sfide odierne, ovvero Bologna-SPAL, Empoli-Cagliari, Parma-Udinese e Sassuolo-Inter. Sicuramente i fari saranno puntati sul terreno di gioco di Reggio Emilia, dove l’Inter è chiamata a rispondere alle vittorie di Juventus e Napoli di ieri, in ...

Atalanta-Frosinone - Gasperini : 'Attenzione e umiltà - voglio i tre punti' : Partire al meglio per invertire una rotta negativa che ha visto l'Atalanta sempre sconfitta all'esordio in Serie A negli ultimi tre anni. Un solo obiettivo per Gian Piero Gasperini, che questa volta ...

Atalanta News; Gasperini : ”Sarebbe importante partire bene” : Gian Piero Gasperini, tecnico dell’Atalanta, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia dell’esordio in Serie A con il Frosinone. L’elenco completo dei convocati. Vigilia di esordio in campionato per l’Atalanta, impegnata domani alle 20.30 contro il Frosinone. Il tecnico della Dea, Gian Piero Gasperini, ha parlato così in conferenza stampa: Esordio? Inizia il campionato e la prima partita è sempre ...

Calciomercato Atalanta - chi è Emiliano Rigoni : il nuovo esterno offensivo di Gasperini : Miglior salame di colonia al mondo e l'unico champagne cordobense che si possa definire tale. Brio e prelibatezza, un po' come il giovane Rigoni, classe 1993 e capace di far stropicciare gli occhi ai ...

VIDEO / Atalanta Hapoel Haifa (2-0) : highlights e gol - Gasperini è soddisfatto (Europa League) : VIDEO Atalanta Hapoel Haifa (risultato finale 2-0): gli highlights e i gol della partita di Europa League, che la Dea vince qualificandosi ai playoff che valgono l'accesso ai gironi(Pubblicato il Fri, 17 Aug 2018 09:16:00 GMT)

Diretta / Atalanta Hapoel Haifa (risultato finale 2-0) in gol Zapata e Cornelius - Gasperini carica i suoi : Diretta Atalanta Hapoel Haifa, streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live del ritorno del 3^ turno preliminare di Europa League, Dea quasi certa del pass(Pubblicato il Thu, 16 Aug 2018 23:43:00 GMT)

Atalanta - parla Gasperini : i giudizio sulla gara odierna e l'ipotesi dello stop del campionato : Gasperini è un ex genoano e sa cosa la città di Genova sta passando in queste ore tragiche dopo il crollo del ponte Morandi Gasperini soddisfatto della vittoria della sua Atalanta contro l'Hapoel ...

Atalanta - Gasperini : “la prossima settimana sarà molto importante” : L’Atalanta vince e convince, ecco le dichiarazioni di Gasperini al termine della partita di Europa League contro l’Hapoel Haifa ai microfoni di Sky Sport: “Con l’inizio del campionato in vista non era facile. E anche la prossima settimana sarà molto importante per il prosieguo della stagione. Bravi i ragazzi per l’impegno, nel secondo tempo abbiamo giocato meglio e sono arrivati i due gol. Zapata? Gol che fa ...

Atalanta - Gasperini : 'Stop del campionato? Va bene tutto. Zapata in crescita - ma servirà pazienza' : L'Atalanta vince e continua a inseguire il sogno Europa League. 2-0 nella gara di ritorno contro l'Hapoel Haifa, risultato che permette ai nerazzurri di approdare ai playoff della competizione. ...

Atalanta - parla Gasperini : i giudizio sulla gara odierna e l’ipotesi dello stop del campionato : Gasperini è un ex genoano e sa cosa la città di Genova sta passando in queste ore tragiche dopo il crollo del ponte Morandi Gasperini soddisfatto della vittoria della sua Atalanta contro l’Hapoel Haifa che proietta i bergamaschi ai playoff di Europa League. “Può essere una fase molto importante in vista del resto della stagione. Abbiamo fatto una buona gara – ha dichiarato il tecnico atalantino ai microfoni di Sky – ...

Atalanta Hapoel Haifa/ Streaming video e diretta tv : formazioni - orario e quote - le parole di Gasperini : diretta Atalanta Hapoel Haifa, Streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live del ritorno del 3^ turno preliminare di Europa League, Dea quasi certa del pass(Pubblicato il Thu, 16 Aug 2018 16:50:00 GMT)

Atalanta-Rigoni - che colpo. Gasperini subito accontentato : Non solo l'Europa League. Nel giorno della sfida di ritorno all'Haifa per il terzo turno preliminare di Coppa l'Atalanta è vicina a regalare un colpo importante al tecnico Gasperini che martedì in ...