Atalanta-Frosinone 4-0 | doppietta di Gomez | gol di Hateboer e Pasalic

Atalanta-Frosinone 4-0 : cronaca e tabellino della partita : Atalanta-Frosinone 4-0: cronaca e tabellino della partita ATALANTA , 3-4-1-2, : Gollini; Toloi, Djimsiti, Masiello; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens , 75 Castagne, ; Pasalic , 81 Pessina, ; Gomez, ...

Papu-show e l’Atalanta passeggia sul Frosinone : Gomez - Pasalic ed una grande organizzazione data dal Gasp : Atalanta dominante questa sera di fronte al pubblico amico contro un Frosinone annichilito nel giorno del ritorno in Serie A Il ritorno del Frosinone in Serie A, è stato reso amaro da una grande prestazione dell’Atalanta di Gasperini, vittoriosa con un netto 4-0. Una squadra in palla, più in forma rispetto alle altre del nostro campionato anche a causa dell’inizio anticipato della preparazione per l’impegno in Europa ...

Serie A - Atalanta batte Frosinone 4-0 : 22.28 Partenza boom dell'Atalanta che in casa travolge 4-0 il Frosinone nel posticipo della prima giornata. Avvio subito forte dei bergamaschi che mettono in difficoltà i ciociari, anche se la prima occasione la crea Ciano in contropiede col palo a salvare Gollini (11'). Atalanta in vantaggio al 14': da Toloi a Gomez, il 'papu' stoppa di destro, poi di sinistro batte Sportiello. A inizio ripresa il raddoppio:assist di Gomez per Hateboer ...

Gol Gomez - l’Atalanta la sblocca subito contro il Frosinone : Toloi super [VIDEO] : GOL Gomez – Si conclude l’ultima giornata del campionato di Serie A, in campo Atalanta e Frosinone, la squadra di Gasperini spera di confermarsi dopo le buone prove in Europa League. I nerazzurri passano subito in vantaggio, grande azione personale del difensore Toloi, ci pensa il Papu Gomez a sbloccare il match. Gol Gomez LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SEMPRE AGGIORNATE SU CALCIOWEB SCARICA GRATIS L’APP DI CALCIOWEB PER ESSERE SEMPRE ...