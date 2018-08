Asia Argento | Vicinissima la squalifica per lei da X-Factor

Asia Argento : continua la bufera - Sky interviene per X Factor 12 : Asia Argento potrebbe vedere sfumare la sua collaborazione con Sky Italia. L’attrice è stata infatti scelta come giudice di X Factor 12 ed ha partecipato in queste settimane alle Audizioni previste dal talent show. Il clamore suscitato dalla notizia lanciata dal New York Times ha spinto tuttavia Sky Italia a mettere le mani avanti: se le informazioni distribuite su Asia Argento dovessero risultare vere, il contratto con la neo giudice ...

'Ho il cuore spezzato' - il commento di Rose McGowan dopo il caso Asia Argento : ... 2003 @RoseMcGowan with @bigbaldhead Un post condiviso da AsiaArgento , @AsiaArgento, in data: Ott 29, 2017 at 6:55 PDT Insieme a Rose McGowan, Asia Argento è stata tra le prime nel mondo del cinema ...

Asia Argento CACCIATA DA X FACTOR/ La nota ufficiale di Sky : nessuna replica dall'attrice : ASIA ARGENTO fuori da X FACTOR? Una nota di Sky Italia ha chiarito l'attuale situazione dopo essere stata accusata dall'attore Jimmy Bennett di violenza sessuale.(Pubblicato il Mon, 20 Aug 2018 21:10:00 GMT)

Clamoroso a X Factor - Sky annuncia : “Asia Argento sollevata se verranno confermate le accuse” : Asia Argento potrebbe essere sollevata dall’incarico di giudice di X Factor a causa delle indiscrezioni del New York Times “Sky Italia e FremantleMedia Italia hanno letto oggi con attenzione e stupore quanto pubblicato dal New York Times su Asia Argento. Va ribadito che Sky Italia e FremantleMedia non hanno scelto Asia Argento come giudice di X Factor Italia per il suo impegno nella campagna #Metoo né per le sue posizioni ...

JIMMY BENNETT : “VIOLENTATO DA Asia ARGENTO”/ Salvini punge l'attrice sui social : "Che tristezza..." : JIMMY BENNETT, giovane attore e musicista rock accusa ASIA Argento di violenza sessuale: le rispettive difese avrebbero raggiunto un accordo da 380mila dollari.(Pubblicato il Mon, 20 Aug 2018 20:56:00 GMT)

Asia Argento - Sky Italia : “Non sarà giudice di X Factor se è vero quanto scrive il New York Times” : Sky è pronta ad allontanare Asia Argento dal tavolo dei giudici di X Factor. Il caso sollevato dal New York Times, secondo cui la figlia di Dario Argento si sarebbe accordata per pagare 380mila dollari a Jimmy Bennett, il giovane attore e musicista rock che sostiene di essere stato sessualmente aggredito in una camera d’albergo in California quando aveva appena 17 anni, rischia di cancellare la sua presenza nel talent musicale. “Se quanto ...

X Factor : Sky risponde alle polemiche su Asia Argento : Sky mette in discussione la partecipazione di Asia Argento a X Factor? Fulmini e saette si aggirano intorno alla nuova edizione di X Factor. La dodicesima stagione del talent show targato Fremantle Italia rischia di vedere ai live un giudice di meno o diverso dall’attuale formazione. Infatti dopo le ultime vicende emerse oggi sul conto di Asia Argento, la partecipazione dell’attrice dietro al bancone della trasmissione musicale accanto a ...

Asia Argento - anche lei. Ma non solo lei : Qui non si parlò mai con acrimonia di Asia Argento, infatti siamo radical-conservative-chic, né bene di Harvey Weinstein, e per la stessa ragione. Si è bensì criticata a sufficienza la procedura sommaria di accertamento e condanna alla gogna per maschi eterosessuali, maschi gay, campioni della scena

Asia Argento - il Nyt : pagò l'attore che la accusava di molestie Sky : se è vero via da X Factor : Asia Argento è stata tra le prime donne nel mondo del cinema ad accusare pubblicamente il produttore Harvey Weinstein di violenza sessuale. Il suo fidanzato, la star televisiva culinaria Anthony Bourdain, si è unito con entusiasmo alla lotta. ...

Rose McGowan prende le distanze da Asia Argento : «Ho il cuore spezzato» : L’attrice statunitense Rose McGowan e la collega italiana Asia Argento. Insieme, l’ottobre scorso, erano state tra le prime ad accusare di violenza e molestie Harvey Weinstein, le prime a far scoppiare lo scandalo che ha poi cancellato da Hollywood l’ex mogul. Da allora le due erano diventate compagne, sorelle, amiche. Tanto che in questi mesi si erano incontrate più volte, a Parigi come a Roma. Sempre dalla stessa parte. LEGGI ...