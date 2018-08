Asia Argento squalificata come giudice di Xfactor per l’accusa di violenza sessuale nei

Asia Argento fuori da X Factor? Il comunicato ufficiale di Sky Italia : Asia Argento fuori da X Factor se la notizia sull’aggressione venisse confermata, il comunicato Sky Italia X Factor ha scelto di prendere una posizione su Asia Argento. Il noto talent della musica prenderà inizio il prossimo 6 settembre su Sky Uno e forse l’attrice non affiancherà Fedez, Mara Maionchi e Manuel Agnelli. Infatti, il programma […] L'articolo Asia Argento fuori da X Factor? Il comunicato ufficiale di Sky Italia ...

X Factor - Asia Argento rischia l’esclusione dal talent? Il comunicato di Sky : Dopo le polemiche che si sono scatenate sui vari media e sui social, dopo le richieste di estromettere Asia Argento dalla giuria di X Factor, a distanza di qualche ora dal polverone mediatico, i vertici di Sky Italia hanno diramato un comunicato stampa molto importante. Nessuna decisione è ancora stata presa, ma è chiaro che, una volta accertati i fatti, ci saranno provvedimenti. X Factor, Asia Argento: il comunicato di Sky La notizia pubblicata ...

Harvey Weinstein su Asia Argento : “Incredibile livello di ipocrisia” : Harvey Weinstein non ha tardato a far sentire la sua voce in seguito alle ultime presunte rivelazioni su Asia Argento. L’attrice italiana è forse fra le maggiori attiviste delle accuse di abusi dirette contro il produttore americano, che ha deciso di esprimere le sue idee tramite i propri legali. Harvey Weinstein continua intanto a dichiararsi innocente per tutte le accuse che gli sono state mosse in prima persona e forse ora crede di ...

Scatta il comunicato di X Factor sul caso Asia Argento : casting e audizioni da rifare? : Dopo le indiscrezioni del New York Times, arriva il comunicato ufficiale di X Factor sul caso Asia Argento che da qualche ora impazza in tutti i maggiori quotidiani. La giudice del talent, unica new entry della nuova stagione, sarebbe stata implicata in un caso di molestia sessuale ai danni di Jimmy Bennet. Stando alle voci riportate dal NYT, la presunta vittima sarebbe già stata risarcita con la cifra di 380mila euro. La produzione si è ...

Sky : «Se confermate le accuse - Asia Argento fuori da X Factor» : «Se quanto scrive oggi il New York Times fosse confermato, questa vicenda sarebbe del tutto incompatibile con i principi etici e i valori di Sky e dunque – in pieno accordo con FremantleMedia – non potremmo che prenderne atto e interrompere la collaborazione con Asia Argento». Doveva essere la novità più ghiotta dietro al bancone della prossima edizione di X Factor, al via a settembre su Sky Uno, ma adesso la partecipazione di Asia ...

Asia Argento : continua la bufera - Sky interviene per X Factor 12 : Asia Argento potrebbe vedere sfumare la sua collaborazione con Sky Italia. L’attrice è stata infatti scelta come giudice di X Factor 12 ed ha partecipato in queste settimane alle Audizioni previste dal talent show. Il clamore suscitato dalla notizia lanciata dal New York Times ha spinto tuttavia Sky Italia a mettere le mani avanti: se le informazioni distribuite su Asia Argento dovessero risultare vere, il contratto con la neo giudice ...

Sky : 'Asia Argento fuori da X Factor se la vicenda delle molestie sessuali sarà confermata' : Insieme a Rose McGowan, Asia Argento è stata tra le prime nel mondo del cinema a denunciare le molestie subite dal produttore Harvey Weinstein. Ha riferito di essere stata violentata da Weinstein a ...

'Ho il cuore spezzato' - il commento di Rose McGowan dopo il caso Asia Argento : ... 2003 @RoseMcGowan with @bigbaldhead Un post condiviso da AsiaArgento , @AsiaArgento, in data: Ott 29, 2017 at 6:55 PDT Insieme a Rose McGowan, Asia Argento è stata tra le prime nel mondo del cinema ...

Molestie : Sky pronta a togliere il ruolo di giudice di X Factor ad Asia Argento : Sky Italia è pronta a 'interrompere immediatamente la collaborazione con Asia Argento', che avrebbe dovuto fare il giudice nella prossima edizione del programma televisivo 'X Factor. Ciò avverrà, ...