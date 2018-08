Asia Argento | il Nyt rivela | ' Pagò l' attore che la accusava di molestie' Rischia

Asia Argento accusata di violenza sessuale da Jimmy Bennett : accordo da 380mila dollari con l’attore : Il New York Times cita i documenti scambiati dagli avvocati. Il fatto, 5 anni fa quando il giovane, che interpretò suo figlio in un film del 2004, aveva 17 anni

Asia Argento trema. X Factor è a rischio : Asia Argento potrebbe dire addio a X Factor, il talent canoro di Sky. Lo scandalo sessuale che ha travolto l'attrice nelle ultime ore non è piaciuto ai vertici della paytv e di Fremantle che producono ...

Jimmy Bennett : “Violentato da Asia Argento”/ Mentana contro l'attrice : "Ne esce davvero male..." : Jimmy Bennett, giovane attore e musicista rock accusa Asia Argento di violenza sessuale: le rispettive difese avrebbero raggiunto un accordo da 380mila dollari.(Pubblicato il Mon, 20 Aug 2018 18:30:00 GMT)

“Prima il sesso orale - poi…”. Asia Argento - le pesantissime accuse contro l’attrice : accuse pesantissime quelle rivolte in queste ore ad Asia Argento, tra le prime donne nel mondo del cinema a denunciare la violenza sessuale subita dal produttore Harvey Weinstein e diventata paladina del movimento #MeToo. La notizia emersa e diventata subito virale in rete è infatti quella di un accordo fatto tra la figlia del regista Dario che l’ha portata a pagare 380.000 dollari a Jimmy Bennett, un giovane attore e musicista ...

Asia Argento risarcisce giovane per molestie - Salvini si vedica : “ed attaccava me? Che tristezza” : La vendetta di Matteo Salvini su Asia Argento, il vice premier sferra un attacco social senza precedenti contro l’attrice italiana “Questa è la ‘signora’ che mi insultava ogni due minuti, e mi ha dato del razzista e della m…a? Mamma mia che tristezza…“. Lo scrive sui social il ministro dell’Interno e vicepremier, Matteo Salvini, postando una foto di Asia Argento e la notizia, data dal New ...

Asia Argento accusata di molestie - polemiche sui social per il suo ruolo di giudice a XFactor : “Inopportuno ogni coinvolgimento con minorenni” : Il reportage del New York Times ha travolto Asia Argento. Da paladina del movimento di matrice femminista contro le violenze sessuali (l’attrice è stata in prima linea contro Harvey Weinstein), a protagonista di un caso che – se confermato – striderebbe con le sue battaglie degli ultimi mesi: l’Argento avrebbe infatti pagato 380mila dollari al giovane Jimmy Bennet, che quando era minorenne l’aveva accusata di ...

Asia Argento accusata di molestie - l'attrice e attivista Rose McGowan prende le distanze : "Ho il cuore a pezzi" : Asia Argento, tra le più importanti attiviste del movimento #MeToo contro le molestie sessuali, si sarebbe recentemente accordata per risarcire (per la cifra 380mila dollari) al giovane attore Jimmy Bennett che la denunciò per averlo aggredito sessualmente quando lui aveva 17 anni. Lo riporta il New York Times. Davanti alla notizia, l'attrice e attivista del movimento #MeToo Rose McGowan ha preso le distanze da Asia Argento.La ...

'Asia Argento pagò l'attore che la accusava di molestie'. Rivelazione del New York Times : Asia Argento è stata tra le prime donne nel mondo del cinema ad accusare pubblicamente il produttore Harvey Weinstein di violenza sessuale. Il suo fidanzato, la star televisiva culinaria Anthony Bourdain, si è unito con entusiasmo alla lotta. ...

"Licenziate la Argento" Il web chiede a X-factor una "punizione" per Asia : La bufera che si è abbattuta su Asia Argento ora potrebbe (il condizionale è d"obbligo) investire anche X-factor. Secondo quanto rivelato dal New York Times, infatti, la regista avrebbe versato 380mila dollari a un giovano attore che la accusava di violenza sessuale.Tutti hanno in mente quanto successo in altri due casi simili, ma di sesso opposto. Harvey Weinstein, dopo le diverse accuse di molestie da parte di diverse attrici (tra cui anche la ...

Asia Argento accusata di violenza : a rischio il suo ruolo a X-Factor? : X-Factor 2018: Asia Argento ha molestato un minorenne? Asia Argento nelle ultime ore si trova al centro di una terribile bufera: il futuro giudice di X-Factor infatti è stata accusata di molestie sessuali da parte dell’attore e modello Jimmy Bennet. Sul New York Times si può leggere infatti che il giovane sarebbe stato abusato dall’attrice nel 2013 quando ancora aveva 17 anni, e quando Asia invece ne aveva già 37. Il giornale ...

Nyt : Asia Argento paga giovane che la accusa di violenza sessuale : L'attrice avrebbe acconsentito a pagare una somma di 380mila dollari ad un giovane attore americano molestato in una stanza d'albergo in California nel 2013, quando lui aveva 17 anni - E' stata una ...