Asia Argento ha pagato 380mila dollari a Jimmy Bennet | attore minorenne l' ha accusata di

Asia Argento - Nyt : “Ha risarcito con 380mila dollari giovane che l’accusava di molestie subite quando aveva 17 anni” : Asia Argento si è accordata con un giovane che l’accusava di molestie sessuali. È quanto sostiene il New York Times, che cita alcune carte degli avvocati dell’attrice e del suo accusatore Jimmy Bennett, attore e musicista rock californiano. Argento è stata tra le prime ad accusare pubblicamente il produttore Harvey Weinstein per violenza sessuale. Ed è diventata una figura di spicco del movimento #MeToo. Nei mesi che seguirono ...

Asia Argento accusata di violenza sessuale - risarcisce giovane attore : Asia Argento, tra le prime ad accusare pubblicamente Harvey Weinstein per violenza sessuale, nei mesi che seguirono le rivelazioni sull'ex produttore di Hollywood, si sarebbe accordata per pagare 380 mila dollari a Jimmy Bennett, giovane attore e musicista rock che disse di essere stato aggredito sessualmente da Asia Argento in una camera d'albergo della California, cinque anni fa, quando aveva appena compiuto 17 anni. A rivelare la notizia è ...

Asia Argento - Nyt : “Ha pagato 330mila euro giovane che l’accusava di molestie” : Asia Argento si è accordata con un giovane che l’accusava di molestie sessuali. È quanto sostiene il New York Times, che cita alcune carte degli avvocati dell’attrice e del suo accusatore Jimmy Bennett, attore e musicista rock californiano. Argento è stata tra le prime ad accusare pubblicamente il produttore Harvey Weinstein per violenza sessuale. Ed è diventata una figura di spicco del movimento #MeToo. Nei mesi che seguirono ...

Nyt - Asia Argento ha risarcito un attore che la accusava di molestie sessuali : Asia Argento, figura chiave del movimento #Metoo dopo aver rivelato di aver subito molestie dal produttore americano Harvey Weinstein, avrebbe versato 380mila dollari (330mila euro) per fermare l'azione legale di un attore che a sua volta la accusava di violenza sessuale. Lo rivela il New York Times, citando documenti inviati al giornale da una fonte non identificata: Jimmy Bennett, attore e musicista rock californiano, ha accusato Asia Argento ...

