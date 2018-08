Antonio Cassano senza squadra? Si consola con lei | la moglie Carolina è uno spettacolo

Antonio Cassano è ancora da Serie A? : “Sono integro, mi alleno ogni giorno per tornare a giocare e ho rifiutato tante offerte perché io sono uno da Serie A”. La modestia non è mai stato il marchio di fabbrica di Antonio Cassano, che definire geniale è il minimo, e non solo per quanto dimostrato (in parte) sul campo di calcio. Nonostante l’immagine offuscata dal suo ultimo tentativo di riabbracciare la massima Serie – la breve parentesi vissuta con l’Hellas Verona resterà nella ...

Antonio Cassano non ha rinunciato all’idea di tornare in campo : Antonio Cassano è reduce da uno stop di quasi due anni. L’ex talento di Bari vecchia però non ha rinunciato all’idea

Voglia di serie A - la clamorosa proposta di Antonio Cassano : “disposto a giocare un anno gratis” : L’ex giocatore del Parma ha lanciato una clamorosa proposta alle squadre di serie A, rivelando di essere disposto a giocare un anno gratis Idee chiare e tanta Voglia di tornare, Antonio Cassano ha nostalgia della serie A e non lo nasconde nel corso di un’intervista rilasciata al Corriere dello Sport. LaPresse/Fabio Ferrari Zero infortuni e un peso mai avuto in carriera, le intenzione dell’ex Parma sono chiare, con buona ...

Antonio Cassano è pronto a tornare in campo : La sua forma fisica è ottimale, il suo umore è alto. Antonio Cassano confessa di avere ancora molta voglia di mettersi

Antonio Cassano : 'Ammiro Cristiano Ronaldo - ma preferisco Messi' : Ecco il fidanzato segreto di Marion Le Pen: è un militante leghista - LEGGI Foto: instagram Andrea Bocelli: un esempio per i ragazzi di tutto il mondo - LEGGI Secondo Antonio Cassano questo successo ...

Antonio Cassano : “io Cristiano Ronaldo mancato” - poi il pronostico su CR7 : Antonio Cassano si racconta a Vanity Fair, il calciatore commenta i trasferimento alla Juventus di Cristiano Ronaldo: “Con qualche cassanata in meno e qualche allenamento in più, avrei avuto una carriera diversa e magari più vincente. Se quindici anni fa avessi avuto mia moglie Carolina al fianco, con la stabilità che ti danno i figli, la mia storia nel mondo del calcio avrebbe avuto ben altri risultati”. Su CR7: “I doni ...

Cristiano Ronaldo secondo Cassano - Antonio fa l’egocentrico : “se avessi avuto la sua testa…” : Antonio Cassano parla del nuovo acquisto della Juventus, Cristiano Ronaldo: l’ex calciatore finisce però per immaginare la sua carriera senza le ‘cassanate’ “Con qualche cassanata in meno e qualche allenamento di più avrei avuto una carriera diversa e magari più vincente. A ventitré anni giocavo nel Real Madrid dei galácticos, avevo qualcosa di speciale, evidentemente. Se quindici anni fa avessi avuto mia moglie ...

Antonio Cassano : «Se solo avessi avuto la testa di Ronaldo» : Quest’intervista fa parte della storia di copertina del numero 29 di Vanity Fair (in edicola dal 18 al 25 luglio) dedicata a Cristiano Ronaldo. Lo speciale comprende un reportage da Funchal, il luogo di nascita del campione portoghese, e un ritratto del fuoriclasse a opera di Javier Marías: lo scrittore e grande tifoso del Real Madrid ci spiega perché Cr7 gli mancherà (poco). Ronaldo e un quasi Ronaldo. Antonio Cassano è stato tutto e il ...

Antonio Cassano torna in Serie A : rivestirà la maglia del Parma : Antonio Cassano è pronto a tornare in Serie A. L’occasione ideale è il Parma a tre anni e mezzo di