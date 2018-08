Ant-Man film più visto del weekend

Manuela - scomparsa da quasi un mese e ritrovata morta : uccisa dall'ex amAnte : Era scomparsa alla fine di luglio, senza lasciare alcuna traccia. Manuela Bailo è stata ritrovata morta, sepolta all'interno di un giardino di una cascina nel cremonese. Ad ucciderla è stato l'ex amante, Fabrizio Pasini che, al ritorno dalle vacanze, ha confessato di essere l'autore del delitto ed ha anche dato indicazioni agli inquirenti sul luogo dove aveva sepolto il cadavere. Sepolta nel giardino di una cascina del cremonese Il caso di ...

Manuela Bailo - amAnte confessa : “L'ho uccisa io”/ Ultime notizie : si indaga sul movente di Fabrizio Pasini : Manuela Bailo uccisa: l'ex amante confessa l'omicidio e fa ritrovare il corpo. Era sotterrato nel giardino di una cascina ad Azzanello, rinvenuta anche l'auto.(Pubblicato il Mon, 20 Aug 2018 14:05:00 GMT)

Autostrade mAntiene la promessa : “Stop pedaggi sulla rete di Genova” : L'azienda ha confermato quanto annunciato il 18 agosto: dalle 11 di lunedì 20 agosto non sarà necessario pagare il pedaggio...

Manuela Bailo - ex amAnte confessa : «L'ho uccisa». Corpo trovato in una cascina : Manuela Bailo è stata uccisa dall'ex amante. Il giallo della scomparsa della 35enne bresciana si è trasformato in un omicidio. L'uomo ha confessato e ha indicato il luogo in cui...

Brescia - omicidio Manuela - l'amAnte ha confessato : "L'ho uccisa io" : Manuela Bailo era scomparsa dalla sua casa di Nave il 28 luglio scorso e questa mattina è stata ritrovata sotterrata nel terreno di una cascina di Azzanello, in provincia di Cremona.Quel delitto sembrava un giallo, ma ora l'amante ha confessato. L'uomo ha confessato il crudele delitto della 35enne Bresciana. Sindacalista della Uil e collega della vittima, Fabrizio Pasini ha portato gli inquirenti sul luogo dove ha sepolto Manuela e ha fatto ...

Anticipazione Una Vita : Ursula ha una figlia segreta chiusa in manicomio : Anticipazioni Una Vita: Ursula confessa di avere una figlia, Blanca Nelle prossime puntate di Una Vita, Ursula fa una confessione davvero inaspettata. L’ex governante di Cayetana rivela in commissariato di avere una figlia, Blanca, chiusa in un manicomio lontano da Acacias. La donna è costretta a rivelare questo importante segreto per riuscire a dimostrare alla […] L'articolo Anticipazione Una Vita: Ursula ha una figlia segreta ...

Manuela Bailo - l'ex amAnte confessa : «L'ho uccisa». Corpo trovato in un giardino : Manuela Bailo è stata uccisa dall'ex amante. Il giallo della scomparsa della 35enne bresciana si è trasformato in un omicidio. L'uomo ha confessato e ha indicato il luogo in cui...

Demi Lovato - compie gli anni/ La cAntAnte di Disney Channel spegne 26 candeline - ma rimane in riabilitazione : Demi Lovato compie gli anni, spegne 26 candeline, ma dopo l'overdose rimane in riabilitazione. La cantante nata da Disney Channel è sopravvissuta a un mix di ossicodone e Fentanyl(Pubblicato il Mon, 20 Aug 2018 13:12:00 GMT)

Omicidio Manuela Bailo : l’amAnte confessa : Omicidio Manuela Bailo ultime notizie – Una svolta nel caso della 35enne scomparsa da Brescia lo scorso luglio. L’ex amante Fabrizio Pasini ha confessato in queste ore di aver commesso il fatto. L’Omicidio di Manuela Bailo sarebbe avvenuto il giorno precedente all’allarme lanciato sulla presunta scomparsa della vittima. Omicidio Manuela Bailo, “L’ho sepolta in una cascina” Finite in tragedia le ricerche ...

Brescia - ritrovato il corpo di Manuela Bailo : l'amAnte confessa il delitto : Manuela Bailo è stata uccisa. L'ex amante della donna, sul quale c'erano già dei sospetti da parte degli inquirenti, ha confessato l'omicidio al rientro dalle vacanze con la famiglia. L'uomo, Fabrizio Pasini, è un collega di Manuela alla Uil di Brescia. I due avevano avuto una relazione tempo fa, ma l'uomo, sposato, aveva detto agli inquirenti che la stessa sarebbe finita da tempo. L'ex amante confessa: 'Ho ucciso io Manuela' Fabrizio Pasini, 48 ...

MigrAnti-Diociotti - Salvini : "L'Europa ci aiuti o rimanderemo i migrAnti in Libia" : La Nave Diciotti da quattro giorni attende istruzioni e continua navigare con 177 migranti a bordo, il cui sbarco è stato rifiutato da Malta. Nel pomeriggio Toninelli ha commentato la vicenda attraverso Facebook invitando l'UE ad intervenire. All'appello del Ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture si è unito quello di Salvini: "O l'Europa decide seriamente di aiutare l'Italia in concreto, a partire ad esempio dai 180 immigrati a bordo ...

Manuela Bailo : amAnte confessa il delitto e fa trovare il corpo : 20 agosto 2018, 12:15 - Manuela Bailo, la 35enne bresciana scomparsa il 29 luglio scorso è stata uccisa. L’assassino è l’amante della donna, il 48enne Fabrizio Pasini: il sindacalista della Uil e collega della giovane ha confessato il delitto. Rientrato dalla Sardegna domenica sera, l’uomo ha accompagnato gli inquirenti nel luogo in cui aveva sepolto il corpo ed ha anche fatto trovare la vettura della donna, lasciata dove i due si erano ...

Bresciana scomparsa - l'amAnte confessa delitto e fa trovare il corpo : Svolta nel caso di Manuela Bailo: il cadavere della 35enne era stato sotterrato nel giardino di una cascina nel Cremonese

AAA cercasi amAnte dei libri per lavorare in una libreria su un'isola remota delle Maldive : cercasi un amante dei libri che abbia voglia di lavorare in una libreria su una remota isola delle Maldive, circondato da un mare da sogno e da sabbia finissima. È questo l'annuncio di lavoro - irresistibile per i bibliofili - che ha pubblicato Philip Blackwell, rampollo di una nota famiglia di librai, il quale ha deciso di dare il via a un suo business all'interno di un lussuoso resort ecologico, il Soneva Fushi. "Lo stipendio è ...