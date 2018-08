Analisi Tecnica | Shanghai Index del 20 08 2018

finanza.lastampa

: Analisi tecnica azioni: #SaliniImpregilo in gap up con le operazioni concluse negli Stati Uniti… - moneypuntoit : Analisi tecnica azioni: #SaliniImpregilo in gap up con le operazioni concluse negli Stati Uniti… - mecofari : per il 20 agosto 2018 analisi tecnica forex al closed daily 17 agosto 2018 - happytomlivson : Che poi non serviva l’analisi tecnica per capire che la voce di Louis è perfetta ma ok. -

(Di lunedì 20 agosto 2018) Chiusura del 20 agosto Apprezzabile rialzo per lo SSE di, in guadagno dell'1,11% sui valori precedenti. Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 2.