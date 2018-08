Allerta Meteo | forte maltempo al Sud | inizia un’altra settimana all’insegna dei violenti

Allerta Meteo Sardegna : prorogata la criticità gialla fino alle 21 di domani : Il Centro funzionale decentrato della Protezione civile della Sardegna ha prorogato l’allerta meteo per rischio idrogeologico. “Permangono sino alle ore 21 di domani, lunedì 20 agosto , le condizioni di allerta gialla – criticità ordinaria per rischio idrogeologico su Campidano, Iglesiente, Montevecchio-Pischilappiu e Tirso.” Dalla mattinata di oggi sulla Sardegna si sono abbattuti numerosi temporali. Si registrano ...

Meteo Sardegna - Allerta maltempo : temporali e fulmini/ Ultime notizie video - disagi e allagamenti a Cagliari : Meteo Sardegna, allerta maltempo: temporali e tempeste di fulmini su tutta l'isola. Tanti i disagi provocati dagli allagamenti, soprattutto nella provincia di Cagliari.(Pubblicato il Sun, 19 Aug 2018 18:21:00 GMT)

Allerta Meteo Sardegna : criticità per rischio idrogeologico fino alla mezzanotte : L’Allerta Meteo e di criticità per rischio idrogeologico diramata ieri sera dal Centro polifunzionale decentrato della Protezione civile della Sardegna prosegue fino alla mezzanotte per il Campidano e Iglesiente, compreso il Cagliaritano e il Sulcis. Per tutta la notte l’Isola ha registrato intensi temporali, soprattutto nella Sardegna meridionale. Nel pomeriggio di ieri si sono abbattuti nubifragi sul Campidano generando forti ...

Allerta Meteo Sardegna : codice giallo nel Sud nell’Isola : Un ponte di Ferragosto tra caldo e pioggia in Sardegna, con improvvisi acquazzoni e bombe d’acqua. La Protezione civile regionale oggi ha emesso una nuova Allerta meteo per rischio idrogeologico dalle 6 alla mezzanotte di domani domenica 19 agosto. Le zone interessate sono Iglesiente e Campidano. La criticità è ordinaria, rischio giallo, con possibilità di allagamenti legati a temporali. Nessun Allerta per il resto della ...

Allerta Meteo Molise : criticità “gialla” - “massima prudenza sulle strade” : Allerta Meteo codice giallo, per la prima parte della giornata, localizzata nel medio Molise: la Prefettura di Campobasso, anche in considerazione delle previsioni per oggi, chiede massima prudenza sulle strade. Le vie di comunicazione che evidenziano una maggiore esposizione al rischio di presenza di fango, detriti o fogliame, con conseguenti criticità nella circolazione, sono: sp 13 tratto collegamento sp 163 – Montenero di Bisaccia; sp ...

Allerta Meteo : weekend tempestoso con temporali e grandinate al Centro/Sud - sole e caldo in aumento al Nord Italia : 1/16 ...

Allerta Meteo - weekend tempestoso con temporali e grandinate al Centro/Sud - sole e caldo in aumento al Nord Italia : 1/16 ...

Allerta Meteo Molise : criticità “gialla” per piogge intense e temporali : La Protezione civile regionale del Molise ha diramato un’Allerta Meteo codice “giallo” valida da questa mattina e per le successive 12-18 ore: sono attese, su gran parte della regione, piogge intense e temporali, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento. L'articolo Allerta Meteo Molise: criticità “gialla” per piogge intense e temporali sembra essere il primo su Meteo Web.

Allerta Meteo Puglia : criticità “gialla” per rischio idrogeologico : La Sala operativa della Protezione civile regionale della Puglia ha diramato un’Allerta Meteo codice “giallo“, valida dalle ore 14 di oggi e per le successive 4 ore: sono previste precipitazioni isolate, a prevalente carattere di rovescio o temporale, su tutto il territorio regionale, con quantitativi cumulati da deboli a localmente moderati. Dalle ore 9 di domani e per le successive 9 ore previste precipitazioni isolate, a ...

Allerta Meteo - il “Ciclone di Ferragosto” si sposta al Centro/Sud : sarà un Mercoledì 15 di maltempo estremo - massima attenzione! : 1/11 ...

Allerta Meteo in Cilento - forte tempesta : paura in mare : tempesta in Cilento, come preannunciato dall'Allerta meteo emanata questa mattina della Protezione civile. Allarme arancione per buona parte della Campania e il mal tempo non si è lasciato attendere. ...

Allerta Meteo Molise : domani criticità idrogeologica “arancione” sulla costa : La Protezione civile regionale del Molise ha emesso un’Allerta Meteo “arancione” per criticità idrogeologica per la giornata di domani, mercoledì 15 agosto: l’avviso riguarda la zona costiera dove sono attese “precipitazioni sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale“. “I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attivita’ elettrica, locali grandinate e ...

Allerta Meteo Puglia : criticità arancione a Ferragosto : La Sala Operativa della Protezione Civile pugliese ha reso noto che la perturbazione di origine atlantica che ha investito oggi l’Italia settentrionale, a partire dal pomeriggio sera e per tutta la giornata di domani, interesserà le regioni meridionali causando un sensibile calo termico, forte attività temporalesca ed un’intensificazione della ventilazione. Per domani, 15 agosto, sono previste precipitazioni diffuse, a prevalente ...

Ciclone di Ferragosto - nuova Allerta Meteo della Protezione Civile per il 15 Agosto : maltempo in gran parte d’Italia [MAPPE e BOLLETTINI] : allerta meteo – La perturbazione atlantica presente sull’Italia causerà nelle prossime ore un peggioramento delle condizioni meteorologiche al centro e al meridione con rovesci e temporali localmente forti. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di Protezione Civile nei territori interessati – ha emesso un ulteriore ...