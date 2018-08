Alice Campello attaccata duramente per il fisico | Morata sbotta sui social

Da mamma a “nonna” in un attimo - Alice Campello annuncia la nascita dei cuccioli della sua cagnolina Nella [VIDEO] : Dopo la nascita di Alessandro e Leonardo, in casa Morata- Campello arriva di nuovo la cicogna: la cagnolina Nella ha partorito Alice Campello solo qualche giorno fa è diventata mamma di Alessandro e Leonardo. Per la bella moglie di Alvaro Morata e per il calciatore però le sorprese non sono finite. Una volta tornati a casa dall’ospedale anche la cagnolina Nella ha partorito, facendo diventare ‘nonna’ la fashion blogger. ...

Alice Campello e Álvaro Morata in versione mamma e papà : sono nati i gemelli : sono nati a Mestre i figli gemelli di Alice Campello e Álvaro Morata: Alessandro e Leonardo i nomi scelti, come la blogger e il calciatore avevano rivelato via social pochi mesi fa. «Non potrei amare di più la mia famiglia e non potrei essere più felice di così. È inspiegabile», ha scritto Alice su Instagram, condividendo la prima foto in quattro. E poi il messaggio al marito. «Grazie per tutto quello che hai fatto e fai per me e grazie per ...