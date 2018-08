Al Pronto soccorso di Bolzano anziani in coda per ore

Uomini e Donne Oggi - Sonia Lorenzini al Pronto soccorso : problema all’occhio : Uomini e Donne Oggi, Sonia Lorenzini al pronto soccorso: il racconto dell’ex tronista Periodo non troppo fortunato per Sonia Lorenzini. L’ex tronista di Uomini e Donne, dopo il gran spavento provato mentre era in vacanza sull’isola di Bali in Indonesia (ha vissuto ore drammatiche a causa del terremoto che si è abbattuto sull’atollo. Fortunatamente è […] L'articolo Uomini e Donne Oggi, Sonia Lorenzini al pronto ...

Padova - gli diagnosticano il mal di schiena : esce dal Pronto soccorso e dopo 4 ore muore : Dimesso con la diagnosi di lombosciatalgia irritativa in ernia discale, il 39enne Michele Giaccarello si è sentito male a casa ed è morto prima dell'arrivo dei soccorsi. Sul caso l’Usl euganea ha aperto un’istruttoria e avviato un’indagine interna per capire se ci sia stato un errore medico o se si sia trattato di una tragica fatalità.Continua a leggere

La mamma di Floridia morta in ospedale : indagati due medici del Pronto soccorso : Clamorosi risvolti sulla morte di Antonella Scorpo, la mamma di Floridia, morta a 48 anni lo scorso anno, dopo essersi lanciata da una finestra del Pronto soccorso dell'ospedale Umberto I di Siracusa, ...

Caldo Veneto : aumento degli accessi ai Pronto soccorso : Un deciso aumento degli accessi ai pronto soccorso è stato registrato in Veneto, secondo fonti sanitarie, nel corso dell’ultima settimana di grande Caldo. E’ soprattutto il mix di Caldo e afa a causare problemi per anziani, soggetti a rischio dal punto di vista medico e bambini. Il fenomeno riguarda buona parte della regione, soprattutto gli ospedali delle aree lungo la costa, nella pianura centrale e la pedemontana. Allo stato non ...

Arisa spaventa i fan su Instagram : “Ho battuto la testa - sono al Pronto soccorso e mi fanno la Tac” : “La notizia dell’ultima ora è che ho battuto la testa, sono al pronto soccorso ma qua sono tutti bravissimi”: è la stessa Arisa a raccontare su Instagram l’incidente che l’ha portata in ospedale. Non è ben chiaro cosa sia successo alla cantante che, a sorpresa, lunedì ha pubblicato alcune stories che la ritraevano sulla sedia a rotelle, con una flebo al braccio subito prima di fare la Tac, a causa di un un colpo ...

Caldo - a Bologna ondata fino a lunedì : allertati i Pronto soccorso : Proseguirà almeno fino a lunedì prossimo, l’ondata di calore in corso con temperature che segneranno 35 gradi con possibili disagi per i cittadini di Bologna e di diversi Comuni limitrofi. Lo rende noto l’Azienda Usl del capoluogo emiliano precisando di aver allertato i pronto soccorso, gli ospedali, le case di cura e le strutture di assistenza per gli anziani, i medici, i pediatri di famiglia e gli infermieri dell’assistenza ...

Anagni " In 4mila con 'Adesso Basta' : vogliamo il Pronto soccorso! - foto - : Si sono uniti, ammainando le bandiere dei propri partiti politici, mettendo in primo piano il cittadino con le proprie necessità , ciò che la politica dovrebbe fare di suo, . Neanche la pioggia scesa ...

Sanità. Librandi (UIL FPL) : “Basta proclami. Si risolva il problema dei Pronto Soccorso” : “Sui Pronto Soccorso abbiamo detto tutto e le criticità sono note da tempo” lo dichiara in una nota il Segretario Generale UIL FPL Michelangelo Librandi. “Inutile sentire le dichiarazioni dei vari Ministri che si susseguono nel corso degli anni, sul fatto che in sanità la situazione è critica. Il nostro sindacato – prosegue Librandi – da anni denuncia una situazione ormai al collasso a partire dai Pronto ...

Bari - code al Pronto soccorso del Policlinico. La ricetta della Regione? "Subito 50 sedie in più" : Dopo l'inchiesta di Repubblica sugli enormi disagi subiti dai pazienti, il commissario straordinario dell'ospedale barese rende note le contromisure: "L'accettazione sul modello di un albergo"

Caldo - malori a Genova : in 19 al Pronto soccorso : Raffica di malori per il Caldo a Genova. Al pronto soccorso dell’ospedale San Martino gli accessi sono stati 176 complessivi, “inferiori alla media stagionale”, 10 sono riconducibili a malori causati dal Caldo in pazienti affetti da patologia. Nessuno è stato ricoverato e dei 10 nessuno è arrivato in codice rosso. All’ospedale Galliera nessun arrivo in pronto soccorso per il Caldo, mentre all’ospedale Villa Scassi ...

Emergenza caldo - oggi boom al Pronto soccorso del Cardarelli : Sono stati 300 i pazienti che, da stamattina, si sono presentati al pronto soccorso del Cardarelli per l'Emergenza caldo. È quanto fa sapere, intervenendo in aula, Vincenzo De Luca,...

