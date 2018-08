Ah | ma allora c’è il trucco! E pure ‘intimo’ Meghan Markle | ora è tutto chiaro

caffeinamagazine

(Di lunedì 20 agosto 2018) Kate Middleton esono due ‘sorvegliate speciali’. Che novità, direte, dal momento che non c’è look senza foto, né abito che susciti indifferenza. La stampa, poi, è solita ‘ricamare’ sulla presunta rivalità tra le due duchesse cognate, rispettivamente mogli di William, futuro re d’Inghilterra, e Harry, gli unici figli del principe Carlo e della compianta Lady Diana. Se fino a un anno fa circa la scena era tutta di Kate, oggi mamma di tre splendidi principini, ora c’è anche, new entry nella royal family britannica che sin dal principio ha fatto parlare di sé, in quanto americana, ex attrice e divorziata. C’è chi dice che i loro sorrisi e sguardi d’intesa davanti ai fotografi siano solo di facciata, perché in realtà non si sopporterebbero; ma c’è anche chi dice che, al contrario, siano subito diventate ...