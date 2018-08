Agrigento | paura sulla spiaggia dello Zingarello | crolla una falesia Turista salvo per

Agrigento - roccia crolla e frana su una spiaggia/ Video Zingarello : paura fra i bagnanti - nessun ferito : Salvi per miracolo alcuni baganti che si trovavano in spiaggia ier in località Zingarello ad Agrigento è crollato un costone della montagna soprastante(Pubblicato il Mon, 20 Aug 2018 11:05:00 GMT)

Agrigento - frana un costone di roccia alla spiaggia dello Zingarello : paura tra i bagnanti. Vietata la balneazione : Una porzione del costone di Zingarello, spiaggia di Agrigento, è crollato sull’arenile e i bagnanti che si trovavano nella zona non hanno potuto far altro che scappare. Sul posto, sono già giunte le pattuglie della polizia di Stato e i vigili del fuoco. I pompieri hanno chiesto l’immediato intervento dei loro escavatori. A Zingarello anche la Capitaneria di porto di Porto Empedocle e, in via precauzionale, un elicottero del 118. Non ...

