Agrigento | crolla costone dello Zingarello Paura in spiaggia

Crolla costone in spiaggia ad Agrigento : ANSA, - Agrigento, 19 AGO - Una porzione del costone di Zingarello, spiaggia di Agrigento, è Crollato sull'arenile e i bagnanti che si trovavano nella zona non hanno potuto far altro che scappare. Sul ...

Paura nella spiaggia di Agrigento : crolla costone : Una porzione del costone di Zingarello, spiaggia di Agrigento, e’ crollato sull’arenile e i bagnanti che si trovavano nella zona non hanno potuto far altro che scappare. Sul posto, sono gia’ giunte le pattuglie della polizia di Stato e i vigili del fuoco. I pompieri hanno chiesto l’immediato intervento dei loro escavatori. A Zingarello anche la Capitaneria di porto di Porto Empedocle e, in via precauzionale, un elicottero ...