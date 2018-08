AG | morta donna in incendio stabile industriale

Avola. Trovata morta donna di 45 anni scomparsa il 14 agosto : Sono terminate in modo tragico le ricerche di un’impiegata di 45 anni. Il corpo senza vita della donna è stato

Siracusa - donna scomparsa trovata morta : 7.00 Il cadavere di una 45enne scomparsa 4 giorni fa è stato trovato all'interno della riserva naturale di Cavagrande, tra Cassibile e Avola, nel Siracusano. La donna, un'impiegata sposata con due figli,si era allontanata da casa la sera del 14 agosto. Da quel momento non aveva più dato notizie. La famiglia ha allertato le forze dell'ordine per avviare le ricerche. Il corpo era in fondo a un dirupo. Prima era stata trovata l'auto della donna ...

Val Gardena - donna trovata morta in albergo : fermato il marito : Val Gardena, donna trovata morta in albergo: fermato il marito Una 60enne di Parma è stata ritrovata senza vita in un hotel a Santa Cristina. Sarebbe stata accoltellata. L’uomo, accusato di omicidio volontario, si è allontanato ma le forze dell’ordine lo hanno rintracciato e bloccato a Bolzano, all’ingresso ...

VAL GARDENA - DONNA ACCOLTELLATA IN ALBERGO/ Ultime notizie - morta Rita Pissarotti : il marito stava scappando : Delitto in Val GARDENA, una DONNA ACCOLTELLATA in ALBERGO a Santa Cristina: Ultime notizie, morta Rita Pissarotti. Fermato in autostrada il marito Paolo Zoni: accusato di omcidio volontario(Pubblicato il Tue, 14 Aug 2018 18:29:00 GMT)

Val Gardena - donna trovata morta in albergo : fermato il marito - : Una 60enne di Parma è stata ritrovata senza vita in un hotel a Santa Cristina. Sarebbe stata accoltellata. L'uomo, accusato di omicidio volontario, si è allontanato ma le forze dell'ordine lo hanno ...

Val Gardena - donna accoltellata in albergo/ Ultime notizie - morta Rita Pissarotti : fermato marito per omicidio : Delitto in Val Gardena, una donna accoltellata in albergo a Santa Cristina: Ultime notizie, morta Rita Pissarotti. fermato in autostrada il marito Paolo Zoni: accusato di omcidio volontario(Pubblicato il Tue, 14 Aug 2018 17:34:00 GMT)

Giallo in Val Gardena - donna trovata morta in camera d'albergo : il marito sentito dai carabinieri : Una donna è stata trovata morta in un albergo a Santa Cristina in Val Gardena. Stando alle prime informazioni la donna di Parma è stata trovata da una donna delle pulizie nella sua camera priva di ...

Donna trovata morta in Val Gardena : ANSA, - BOLZANO, 14 AGO - Una Donna è stata trovata morta in tarda mattinata in un albergo a Santa Cristina in Val Gardena. Stando alle prime informazioni la Donna di Parma è stata trovata da una ...

Donna trovata morta in Val Gardena : ANSA, - BOLZANO, 14 AGO - Una Donna è stata trovata morta in tarda mattinata in un albergo a Santa Cristina in Val Gardena. Stando alle prime informazioni la Donna di Parma è stata trovata da una ...

Virus West Nile - una nuova vittima a Faenza : morta donna di 85 anni : Le condizioni di salute della donna erano già precarie a causa di una seria immunodepressione. L'85enne è deceduta all'ospedale di Faenza.Continua a leggere

Giallo in Val Gardena - donna trovata morta in camera d'albergo : il marito sentito dai carabinieri : Una donna è stata trovata morta in un albergo a Santa Cristina in Val Gardena. Stando alle prime informazioni la donna di Parma è stata trovata da una donna delle pulizie nella sua camera priva di ...

Parma. Donna morta in albergo a Santa Cristina : fermato il marito : Una Donna italiana è stata trovata morta in un albergo di Santa Cristina in Val Gardena (Bolzano). Il marito dopo

Virus West Nile in Veneto : morta una donna a Treviso : Il Virus del West Nile ha fatto un altro morto. A mancare è stata una donna di 74 anni, una paziente oncologica immunodepressa, all'Ospedale di Oderzo (Treviso). Ricoverata da una settimana presso il reparto di Medicina dell'Ospedale, la signora era affetta da diversi anni da una grave forma neoplastica che la aveva portata anche ad una critica cachessia (grave perdita di massa corporea e peso irreversibile) e a un'immunodepressione di ...

Il virus del West Nile fa un'altra vittima : morta una donna di 74 anni : Si tratta di una malata terminale ricoverata nell'ospedale di Oderzo (Treviso). Ecco cos'è la febbre del Nilo e le...