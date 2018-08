Afghanistan | talebani assaltano bus | oltre 100 persone prese in ostaggio

In Afghanistan dispersi 100 soldati dopo attacco dei talebani a base militare - : I talebani hanno conquistato il distretto di Bilchirag nella provincia dell'Afghanistan meridionale di Faryab; non si hanno notizie di circa 100 soldati afghani di stanza nella base militare della ...

Afghanistan : talebani annunciano rilascio centinaia detenuti : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Afghanistan : presidente Ghani propone nuova tregua talebani : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Afghanistan - leader talebani : colloqui con Usa per fine guerra : Non ci sarà pace in Afghanistan finché il Paese sarà sotto l'"occupazione" straniera: lo ha reso noto il leader dei talebani, Maulvi Haibatullah Akhunzadah, ribadendo che solo colloqui diretti con gli ...

Afghanistan : talebani attaccano base : ANSA, - KABUL, 15 AGO - Almeno 39 militari afghani sono morti nell'attacco dei talebani ad una base nella provincia nord di Baghlan. Lo riportano i media locali. Il portavoce dei talebani Zabihullah ...

Afghanistan : talebani conquistano base militare/ Ultime notizie : 43 fra morti e feriti - offensiva a Ghazni : Afghanistan: talebani conquistano base militare. Ultime notizie: 43 fra morti e feriti, offensiva a Ghazni. Violenti scontri in queste ore fra i terroristi e l'esercito militare(Pubblicato il Tue, 14 Aug 2018 12:39:00 GMT)

Afghanistan : talebani attaccano - oltre 200 morti fra i governativi : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

I talebani dicono di avere conquistato Ghazni - città dell’Afghanistan strategicamente importante : I talebani hanno detto di avere conquistato Ghazni, città dell’est dell’Afghanistan di grande importanza strategica, oltre che la provincia circostante: Zubihullah Mujahid, portavoce dei talebani, ha scritto su Twitter che il suo gruppo si è infiltrato in ogni parte della The post I talebani dicono di avere conquistato Ghazni, città dell’Afghanistan strategicamente importante appeared first on Il Post.

Afghanistan - talebani attaccano Ghazni : 8.40 La città di Ghazni, nell'Afghanistan sudorientale, è sotto attacco dei talebani. In corso aspri combattimenti con le forze di sicurezza, che cercano di respingerli. Almeno un soldato è stato ucciso e altri 7 feriti, riferisce il portavoce del governatore provinciale. I talebani dicono di aver conquistato "buona parte degli edifici governativi" e di aver ucciso o ferito "140 nemici".Al contrario, il capo della polizia afferma che le forze ...

Afghanistan : offensiva di aria e di terra - uccisi 51 talebani : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Afghanistan - talebani : ucciso governatore “ombra” di Kapisa : Afghanistan, talebani: ucciso governatore “ombra” di Kapisa Afghanistan, talebani: ucciso governatore “ombra” di Kapisa Continua a leggere L'articolo Afghanistan, talebani: ucciso governatore “ombra” di Kapisa proviene da NewsGo.

Afghanistan - attacco dei talebani dopo la tregua : 11 vittime : Afghanistan, attacco dei talebani dopo la tregua: 11 vittime Afghanistan, attacco dei talebani dopo la tregua: 11 vittime Continua a leggere L'articolo Afghanistan, attacco dei talebani dopo la tregua: 11 vittime proviene da NewsGo.

Afghanistan - talebani dicono no a estensione tregua : Afghanistan, talebani dicono no a estensione tregua Afghanistan, talebani dicono no a estensione tregua Continua a leggere L'articolo Afghanistan, talebani dicono no a estensione tregua proviene da NewsGo.

Afghanistan : talebani dicono no a estensione tregua : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve