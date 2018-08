Aerei | passeggero ubriaco | volo EasyJet costretto ad atterraggio non programmato

meteoweb.eu

: @massionline @GFI65 @ugoarrigo @AndreaGiuricin Austrian ha solo 83 aerei di cui ben 35 (sic!) regional e solo 12 di… - spannacomo : @massionline @GFI65 @ugoarrigo @AndreaGiuricin Austrian ha solo 83 aerei di cui ben 35 (sic!) regional e solo 12 di… - Novecento1982 : Aerei, i 27 euro spesi per passeggero: così funziona il «modello Ryanair» - PressReviewIT : ‘Piloti scioperino pure’. Ryanair non spende più di 27 euro a passeggero -

(Di lunedì 20 agosto 2018)nonieri a Porto, in Portogallo, per ilEZY1963decollato da Manchester e diretto a Gibilterra: unche ha alzato il gomito durante ile ha iniziato a diventare molesto. L’aereo aveva effettuato oltre metà delle ore di viaggio, quando un uomo, visibilmente, ha iniziato a disturbare gli altri passeggeri e a creare scompiglio. Il personale di bordo è statoa trattenerlo con la forza. La condotta dell’uomo ha indotto il capitano a richiedere unnona Porto costringendo il, che fino in quel momento era in perfetto orario, ad accumulare un ritardo di 90 minuti. Una volta a terra, il “disturbatore” è stato arrestato dalla polizia. Dopo circa due ore in pista, il veliha ripreso la rotta verso Gibilterra. La compagnia aerea si è scusata con gli altri passeggeri per il ...