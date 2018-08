Adesso la squadra lo deve servire subito e meglio

Calciomercato Inter - il doppio colpo è servito : la squadra Adesso è completa - Spalletti non può fallire [FOTO e DETTAGLI] : 1/3 Jennifer Lorenzini/LaPresse ...

Calciomercato Spal - ufficiale la risoluzione con Borriello : l’ex Milan Adesso in cerca di una nuova squadra : Marco Borriello non è più un giocatore della Spal, l’ex Milan ha risolto consensualmente il proprio contratto L’anno scorso il suo arrivo alla Spal, oggi l’addio ufficiale. Marco Borriello lascia il club di Ferrari, risolvendo consensualmente il proprio contratto dopo un solo gol in sedici presenze. Tutto l’opposto rispetto a quando giunse alla corte di Semplici, forte dei sedici gol messi a segno a Cagliari. ...