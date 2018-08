Abusi | il Papa scrive alla Chiesa | abbiamo abbandonato i piccoli

Papa Francesco - lettera alla Chiesa su Abusi pedofili : “crimini e vergogna”/ “Popolo di Dio chiediamo perdono” : Papa Francesco, lettera al Popolo di Dio: abusi e pedofilia, le scuse del Santo Padre a tutte le vittime. "Crimini e vergogna: come Chiesa chiediamo perdono"(Pubblicato il Mon, 20 Aug 2018 12:56:00 GMT)

Lettera del Papa alla Chiesa : impegno contro crimine degli Abusi : Città del Vaticano, 20 ago., askanews, - ''Se un membro soffre, tutte le membra soffrono insieme'': con questa citazione della Lettera di San Paolo ai Corinzi si apre una 'Lettera al popolo di Dio' ...

Abusi sessuali - Papa : abbiamo trascurato e abbandonato i piccoli : Città del Vaticano, 20 ago., askanews, - 'Con vergogna e pentimento, come comunità ecclesiale, ammettiamo che non abbiamo saputo stare dove dovevamo stare, che non abbiamo agito in tempo riconoscendo ...

Il Papa accetta la rinuncia dell'abate Van der Linde "stremato" dalla lotta agli Abusi : La sua nota si concludeva con una lunga serie di ringraziamenti, ai confratelli come ai collaboratori, ai rappresentanti della politica, dell'amministrazione o della Chiesa con i quali ha collaborato ...

Papa Francesco accetta le dimissioni del vescovo di Adelaide che coprì Abusi pedofilia : Papa Francesco ha accolto le dimissioni di monsignor Philip Wilson, il vescovo di Adelaide, in Australia, condannato a 18 mesi di carcere per aver coperto gli abusi sessuali di un sacerdote. E' il più alto prelato cattolico al mondo ad aver ricevuto ad una simile condanna. I crimini di cui Monsignor Wilson era a conoscenza e che non avrebbe riportato alla polizia sarebbero avvenuti negli anni Settanta nella regione di Hinger da parte ...

Abusi - McCarrick non è più cardinale - papa Francesco accoglie le dimissioni : La Chiesa ha bisogno di una politica forte e globale per affrontare le violazioni dei voti di celibato da parte dei Vescovi nei casi di abuso criminale dei minori e nei casi che coinvolgono adulti'. ...

Abusi in Cile - il Papa rimuove altri due vescovi : E altri due vescovi Cileni se ne vanno. Dopo i tre rimossi lo scorso 11 giugno, tra cui Juan Barros, ex pastore di Osornoda anni al centro di proteste per aver insabbiato gli Abusi sessuali compiuti su minorenni dal suo “padre spirituale” Fernando Karadima, Bergoglio ha accettato la rinuncia di altri due vescovi tra i 33 che, a metà maggio, avevano...

Papa Francesco accoglie a Santa Marta Diego Esposito - la vittima di Abusi del prete di Ponticelli di Napoli : Città del Vaticano - Papa Francesco ha ricevuto nei giorni scorsi in Vaticano, a Santa Marta, Diego Esposito, la vittima degli abusi del sacerdote napoletano don Silverio Mura. Esattamente come è ...

Abusi nella Chiesa cilena : il Papa accetta le dimissioni di tre vescovi : Papa Francesco , nel corso della mattinata di oggi, ha accettato le dimissioni del vescovo cileno Juan Barros . Assieme a quelle del titolare della diocesi di Osorno, Bergoglio ha accettato le ...

Il papa ha accettato le dimissioni di tre vescovi cileni coinvolti nello scandalo di Abusi sessuali : Il papa ha accettato le dimissioni di tre vescovi cileni coinvolti nello scandalo di abusi sessuali interno alla Chiesa di cui si era molto parlato all’inizio dell’anno, per via di alcune dichiarazioni per cui lo stesso papa era stato criticato. I tre The post Il papa ha accettato le dimissioni di tre vescovi cileni coinvolti nello scandalo di abusi sessuali appeared first on Il Post.