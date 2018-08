A Piazza Affari | forte ascesa per Piquadro

Piazza Affari : Damiani in forte discesa : Aggressivo ribasso per la società che produce gioielli , che passa di mano in perdita del 2,22%. Comparando l'andamento del titolo con il World Luxury Index , su base settimanale, si nota che Damiani ...

Pesante sul mercato di Piazza Affari Safilo : Si muove in profondo rosso il produttore di occhiali da sole e da vista , che è in forte flessione, mostrando una perdita del 2,95% sui valori precedenti. L'andamento di Safilo nella settimana, ...

Piazza Affari - Atlantia giù. Ma lo spread scende a 277 punti : Atlantia resta congelata all'inizio della seduta di Piazza Affari, che parte con un lieve rialzo dell'indice generale, +0,4%, seguendo l'intonazione cauta ma positiva dei mercati europei. A metà ...

Borse Ue in rialzo - poco mossa Piazza Affari : Teleborsa, - Continuano in territorio positivo i mercati finanziari del Vecchio Continente , mentre gli acquisti non sembrano interessare il FTSE MIB che si muove sulla parità. A pesare il crollo di ...

Atlantia ancora giù : calo del 10% a Piazza Affari : Amplia il calo Atlantia a Piazza Affari, dove il titolo cede il 9,5% a 17,5 euro dopo aver aperto in ritardo a causa di un congelamento iniziale all'asta di pre-apertura per eccesso di ribasso. Sotto ...

Caduta vertiginosa di Unipol sul mercato di Piazza Affari : Aggressivo avvitamento per il Gruppo finanziario italiano , che tratta in perdita del 2,49% sui valori precedenti. A livello comparativo su base settimanale, il trend di Unipol evidenzia un andamento ...

Piazza Affari : scatto rialzista per Astaldi : Ottima performance per il general contractor , che scambia in rialzo del 3,75%. Lo scenario su base settimanale di Astaldi rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE MIB .

Vola a Piazza Affari Diasorin : Seduta decisamente positiva per l' azienda produttrice di apparati diagnostici , che tratta in rialzo del 2,30%. Il confronto del titolo con il FTSE MIB , su base settimanale, mostra la maggiore forza ...

Atlantia in forte calo a Piazza Affari - il titolo perde l'8 - 76% : Roma, 20 ago., askanews, - Ancora una giornata difficile a Piazza Affari per il titolo di Atlantia, la holding che controlla Autostrade per l'Italia. Dopo non essere riuscita a fare prezzo in, cedendo ...

Lieve ribasso per il comparto bancario a Piazza Affari - -0 - 44% - - rosso per Credito Valtellinese : Il Settore bancario italiano si muove in territorio negativo. In moderato rialzo l' EURO STOXX Banks . Il FTSE Italia Banks ha avviato gli scambi a quota 9.162,95, con un decremento di 40,62 punti ...

