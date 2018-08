11-11 MEMORIES RETOLD | Lo Story Trailer

gamerbrain

: Mi è piaciuto un video di @YouTube: - AnGeL3DaRk3 : Mi è piaciuto un video di @YouTube: - BandaiNamcoIT : Gameplay e game design sono gli argomenti di questo Production Vlog #8. Cosa avrà in serbo per te 11-11: Memories R… - repubblica : Oggi su @repubblica?? 11-11: Memories Retold. Così un videogame insegna l’arte e la storia della Grande Guerra… -

(Di lunedì 20 agosto 2018) BANDAI NAMCO Entertainment Europe ha pubblicato il primoper l’imminente avventura narrativa ambientata nella prima guerra mondiale, 11-11. 11-11: La Storia in unIl gioco, creato in collaborazione con lo studio premio Oscar Aardman e DigixArt, riporta in vita la storia di entrambe le fazioni della Prima Guerra Mondiale – 100 anni dopo la sua conclusione. Il nuovo, svelato oggi, introduce i due personaggi chiave del gioco, Kurt e Harry, sullo sfondo delle trincee. Kurt, un soldato tedesco, interpretato dall’attore Sebastian Koch, che ha avuto una nomination all’Emmy, è un padre solo, in prima linea, dopo essersi arruolato per cercare suo figlio, disperso in battaglia. Mentre Harry, un canadese interpretato dall’attore pluripremiato Elijah Wood, è arrivato ...