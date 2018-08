10 morti accertati nelle Gole del Raganello Difficile stabilire il numero dei dispersi

Genova - caos Funerali di Stato : familiari 17 vittime “no passerelle”/ Crollo ponte Morandi - 38 morti accertati : Strage Genova, caos Funerali di Stato: familiari di 17 vittime "strappano", «no alle passerelle, lo Stato è colpevole». Crollo ponte Morandi, 38 morti accertati: si cercano 10-20 dispersi(Pubblicato il Fri, 17 Aug 2018 11:28:00 GMT)

Genova - 39 morti accertati : sabato i funerali di stato? : Un'intera notte continuando a scavare e cercare alla luce delle torri-faro ma da parte delle squadre dei vigili del fuoco nessun recupero di corpi tra i blocchi di cemento della campata centrale del ...

Crollo Genova : 39 i morti accertati. Sabato i funerali di stato : Genova, 16 ago., askanews, - E' di 39 morti fra cui tre bambini e 16 feriti il bilancio purtroppo ancora provvisorio della tragedia provocata dal Crollo del Ponte Morandi sull'autostrada A 10 a Genova ...

Ponte Morandi Genova - 39 morti accertati. Ricerche sospese : "Quel pilone può crollare" : Tre minori fra le vittime ma ci sono ancora numerosi dispersi. Rischio ulteriori crolli, fermati i soccorsi. Il capo della procura: "Errore umano, non è una fatalità". Il governo contro Autostrade per ...

Genova - si scava sotto le macerie : 39 morti accertati - 16 i feriti : Ma il bilancio resta provvisorio. Proclamati due giorni di lutto cittadino. Iniziano gli accertamenti per stabilire le cause del clamoroso collasso della struttura. Per il capoluogo ligure una ferita ...

Genova - si scava sotto il ponte : oltre 40 morti accertati : ponte Morandi. Ap Le macerie del ponte Morandi continuano a restituire corpi senza vita. Dopo una notte di scavi e ricerche da parte di vigili del fuoco il bilancio delle vittime del crollo del ...

Genova - si scava sotto le macerie : 38 morti accertati - 16 i feriti : Ma il bilancio resta provvisorio. Proclamati due giorni di lutto cittadino. Iniziano gli accertamenti per stabilire le cause del clamoroso collasso della struttura. Per il capoluogo ligure una ferita ...

Genova - notte di ricerche tra le macerie : 38 morti accertati - 16 i feriti : Ma il bilancio resta provvisorio. Proclamati due giorni di lutto cittadino. Iniziano gli accertamenti per stabilire le cause del clamoroso collasso della struttura. Per il capoluogo ligure una ferita ...

Genova - notte convulsa per i soccorritori - 35 morti accertati fra cui tre bambini : Teleborsa, - Cresce ogni ora il bilancio delle vittime del crollo del ponte che ieri a mezzogiorno ha sconvolto Genova . In pieno giorno, un ampio tratto del viadotto dell'autostrada A10 , che taglia ...

Ponte Morandi - 35 morti accertati a Genova. Toninelli contro Autostrade : Si scava ancora: tre minori fra le vittime e il bilancio è destinato ad aggravarsi. Il ministro: "Chiederemo la revoca delle concessioni. I vertici si dimettano"

Genova - notte di ricerche tra le macerie : 35 i morti accertati - 16 i feriti : Ma il bilancio resta provvisorio. Proclamati due giorni di lutto cittadino. Iniziano gli accertamenti per stabilire le cause del clamoroso collasso della struttura. Per il capoluogo ligure una ferita ...

Notte di lavoro dei VVFF tra le macerie del viadotto Morandi. 31 i morti accertati : Sta proseguendo ininterrottamente i lavoro dei Vigili del Fuoco e delle altre squadre di soccorritori impegnati nella ricerca delle persone travolte dalle macerie del viadotto Morandi dell'Autostrada ...

Sale a 26 il numero dei morti accertati per il crollo del Ponte Morandi a Genova : Articolo aggiornato alle ore 21.56 del 14 agosto 2018 Un boato tremendo e poi lo schianto al suolo. Attorno a mezzogiorno un'ottantina di metri del Ponte Morandi a Genova sono collassati, portandosi dietro nel crollo una trentina di auto e tre tir. Subito dopo è cominciato il conto delle vittime, che cambia di ora in ora, e che al momento si è attestato a diverse decine, 26 quelle ufficiali, secondo la stima pubblicata su ...

Crollo ponte Genova : 23 morti accertati - ecco chi sono le vittime : Si è verificato questa mattina il Crollo di parte del ponte Morandi sull’autostrada A10 a Genova, il viadotto sul torrente Polcevera alto quasi 50 metri che sovrasta il popoloso quartiere di Certosa. Sarebbe stato un cedimento strutturale a provocare il Crollo: è avvenuto nel tratto che sovrasta via walter Fillak, nella zona di Sanpierdarena. Entrambe le carreggiate sono precipitate al suolo. “23 i deceduti ufficiali. Tutte le salme ...