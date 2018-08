Wta Cincinnati - Capolavoro Bertens | è lei la regina in Ohio! Ko Halep

Tennis - Wta Cincinnati 2018 : Kiki Bertens supera Simona Halep in finale a sorpresa. La n. 1 del mondo ko in tre set : L’olandese Kiki Bertens compie la sua impresa e supera in finale del WTA di Cincinnati (Stati Uniti) la n.1 del mondo Simona Halep. L’orange piega in tre set (2-6 7-6 6-2) la più quotata avversaria in 2 ore e 9 minuti di partita. Un successo significativo per la Bertens che conquista il suo primo torneo sul cemento in carriera e porta a 10 il computo dei successi ottenuti contro una top10. Il nomignolo di “ammazza grandi” ...

Wta Cincinnati – Halep magnifica sul cemento - per la romena sarà finale contro Bertens! : Simona Halep batte con facilità la sua avversaria Aryna Sabalenka nella semifinale del torneo Wta di Cincinnati: in finale sarà sfida contro Kiki Bertens La tennista numero uno al mondo non delude e vola in finale al torneo Wta di Cincinnati dopo aver battuto Aryna Sabalenka. Simona Halep in due set ed in appena un’ora e 17 minuti di gioco domina il match contro la bierlorussa e lo vince portandosi alla partita conclusiva del ...

Diretta / ATP Wta Cincinnati 2018 Djokovic Cilic (6-4 - 3-6 - 6-3) streaming video e tv : vince Djokovic! : Diretta Atp Wta Cincinnati 2018 info streaming video e tv. Oggi si giocano le semifinali: orario delle partite, spiccano Djokovic Cilic e Federer Goffin (18 agosto)(Pubblicato il Sat, 18 Aug 2018 22:52:00 GMT)

Wta Cincinnati – Bertens rimonta Kvitova e accede alla finale : Kiki Bertens è la prima finalista del WTA di Cincinnati: la tennista olandese supera Kvitova in rimonta e aspetta la vincente di Halep-Sabalenka La prima semifinale del WTA di Cincinnati regala subito una grande sorpresa: Kiki Bertens supera Petra Kvitova e accede alla finale del torneo statunitense. La tennista olandese, attualmente numero 17 del ranking mondiale femminile, si è imposta in rimonta, al terzo set, sulla numero 6 del mondo. ...

Wta Cincinnati - Halep-Sabalenka e Kvitova-Bertens le semifinali : Cincinnati - Dopo una giornata assai intensa ha definito il quadro delle semifinaliste il 'Western & Southern Open', torneo Wta Premier 5 in corso sui campi in cemento di Cincinnati, in Ohio. Le ...

Wta Cincinnati – Definito il quadro delle semifinali - Simona Halep senza problemi contro la Tsurenko : Si completa il tabellone delle semifinali del Masters 1000 di Cincinnati, i due match saranno Halep-Sabalenka e Kvitova-Bertens Tutto facile per Simona Halep nei quarti di finale del Masters 1000 di Cincinnati, in corso di svolgimento in Ohio. La numero uno del mondo si sbarazza in due set dell’ucraina Tsurenko, staccando il pass per la semifinale dove affronterà la Sabalenka, abile a sua volta a stendere la statunitense Keys. ...

Wta Cincinnati – Mertens dura ‘a morire’ - ma Kvitova prevale : la tennista ceca vola in semifinale : Elise Mertens cede sotto i colpi di Petra Kvitova: al torneo Wta di Cincinnati la tennista ceca vola in semifinale Elise Mertens dà filo da torcere a Petra Kvitova, durante uno dei quarti di finale del torneo Wta di Cincinnati, ma alla fine non strappa il pass per le semifinali. La tennista ceca dopo 2 ore e 44 minuti di gioco vola al prossimo turno, in cui dovrà avere la meglio sulla vincente del match tra Svitolina e Bertens per giungere ...

Diretta/ Atp Wta Cincinnati 2018 Federer L. Mayer (6-1 7-6) : tutti i big si qualificano ai quarti : Diretta Atp Wta Cincinnati 2018: concluso il programma del terzo turno. Federer, Djokovic, Del Potro, Wawrinka e Cilic sono tutti ai quarti, avanzano anche Halep e Svitolina tra le donne(Pubblicato il Fri, 17 Aug 2018 21:18:00 GMT)