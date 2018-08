Wall Street Journal | «L' Italia un pericolo per l' euro» Salvini | «I poteri forti vogliono

Ripresa del dialogo tra Stati Uniti e Cina : fiduciose le Borse asiatiche e Wall Street : The Wall Street Journal, il 16 agosto, ha pubblicato la notizia di una possibile attenuazione delle tensioni commerciali tra gli Stati Uniti e la Cina . La Ripresa del confronto dialettico, in piena guerra dei dazi, è prevista per il 21 e 22 agosto. La Cina riavviera' un dialogo con la controparte americana nell'intento di risolvere il contenzioso in corso. Infatti, il 23 agosto entreranno in vigore i nuovi dazi, reciproci, all'import di beni. ...

Borsa Usa - Wall Street chiude in rialzo : Dj +0 - 43% - Nasdaq +0 - 13% : Chiusura in rialzo per la Borsa Usa. A Wall Street il Dow Jones guadagna lo 0,43% a 25.669,20 punti, il Nasdaq sale dello 0,13% a 7816,33 punti mentre lo S P 500 cresce dello 0,33% a 2.850,11 punti.

Wall Street attorno ai livelli della vigilia : Nessuna variazione significativa per il listino USA , con il Dow Jones che si attesta sui valori della vigilia a 25.608,53 punti; sulla stessa linea, l' S&P-500 , che rimane a 2.841,45 punti. ...

Wall Street sotto pressione con timori rinnovati su Turchia. Tonfo Applied Materials. Buy sui Treasuries : Wall Street debole nella sessione odierna, torna a scontare i timori legati alla crisi in Turchia. La lira turca ha ceduto il 5% nella sessione odierna, dopo essere scivolata nei minimi intraday fino ...

Wall Street - Trump su Twitter : 'Eliminare le trimestrali? Ho chiesto alla Sec di studiare l'ipotesi' : Con un post su Twitter, il presidente americano Donald Trump ha reso noto di aver contattato la Sec per valutare se sia preferibile che le società americane quotate in Borsa comunichino i risultati di ...

Tesla : Space X potrebbe contribuire a finanziare uscita da Wall Street - NYT - : SpaceX, società aerospazionale che fa capo a Elon Musk, potrebbe aiutare a finanziare un'offerta per il delisting di Tesla da Wall Street. Lo riporta il New York Times citando persone che hanno ...

Wall Street vola ma il tracollo Atlantia travolge Piazza Affari : Lo spread Italia-Spagna sul tratto decennale ha toccato 175 punti base: a metà maggio, prima dello scoppio della crisi politica italiana, era a 60 punti. Pesano sull'Italia i prossimi appuntamenti: ...

Bannon punta su Wall Street in vista delle elezioni Usa di novembre : Perché - è la tesi - un riscatto elettorale dei democratici ribalterebbe il "riorentamento dell'economia globale" innescato da Trump e farebbe venire meno i generosi tagli alle aliquote fiscali ...

Wall Street ottimista su incontro Usa-Cina ma analisti frenano : ... secondo la sua view, il peso del dollaro potrebbe ostacolare, se non addirittura cancellare, tutti i progressi registrati dall'economia ed attribuibili alla sua amministrazione, primo fra tutti la ...

Wall Street : futures Usa in rialzo su allentamento tensioni Usa-Cina - attenzione a Cisco : ...gli scambi oggi è la speranza di un nuovo ciclo di negoziati tra Stati Uniti e Cina sul fronte commerciale che possa evitare un'escalation delle tensioni tra le due maggiori economie al mondo.

Wall Street viaggia ancora in forte calo al giro di boa : Wall Street a metà giornata prosegue le contrattazioni in forte ribasso , dopo la pessima chiusura dei mercati europei . A penalizzare i mercati mondiali sono tornate le preoccupazioni per l'acuirsi ...

Wall Street in forte ribasso per la crisi del commercio e della Turchia : Wall Street avvia le contrattazioni in rosso , sempre sull'onda delle ansie per la guerra commerciale e la crisi turca. Il Dow Jones scivola dello 0,81%; debole anche lo S&P-500 che lima lo 0,7%. In ...

Wall Street torna porto sicuro per i grandi big della finanza : Rodolfo Parietti Di rado capitani coraggiosi, molto più spesso soldati di ventura al servizio del profitto, i grandi investitori non sfidano le turbolenze sui mercati finanziari internazionali e si ...