Vuelta a España 2018 | diciannovesima tappa | Lleida-Andorra Si decide tutto sulla salita

Vuelta a España 2018 - diciottesima tappa : Ejea de los Caballeros-Lleida. Chance per i velocisti superstiti : La diciottesima tappa della Vuelta di Spagna 2018 è indirizzata ai velocisti, la penultima occasione prima delle ultime fatiche in montagne e della passerella di Madrid. La Ejea de los Caballeros-Lleida di 186 chilometri è stata pensata appositamente per le ruote veloci, gli sprinter si daranno battaglia in una frazione che non presenta difficoltà altimetriche e con un finale piatto rivolto alle squadre dei velocisti che avranno tutto il tempo ...

Vuelta a España 2018 - Rigoberto Uran : l’outsider di lusso che può decollare in salita : Rigoberto Uran può essere l’outsider di lusso alla Vuelta di Spagna che scatterà sabato 25 agosto da Malaga. Il colombiano si presenterà al via con parecchie motivazioni e con la voglia di fare saltare il banco visto che si è dovuto ritirare al Tour de France dopo l’undicesima tappa a causa di cadute che gli hanno arrecato diversi problemi fisici. Ora però il sudamericano sembra avere recuperato nel migliore dei modi e cercherà di ...

Vuelta a España 2018 : gli orari di partenza di tutte le 21 tappe. Quando iniziano le frazioni? Date e programmi : La Vuelta a España 2018 si correrà dal 25 agosto al 16 settembre: tre settimane ci grande spettacolo sulle strade iberiche per una delle corse a tappe più prestigiose e importanti al mondo. Le 21 frazioni in programma si districano su un percorso molto variegato caratterizzato da tante salite e due cronometro (40 km complessivi), diverse discese, tappe mosse, strappi e diverse incognite che mescoleranno le carte in tavola. Fabio Aru, Miguel ...

Vuelta a España 2018 - diciassettesima tappa : Getxo-Balcón de Bizkaia. Finale senza respiro - ennesimo arrivo in salita : Non saranno montagne insormontabili, ma la diciassettesima tappa della Vuelta a España 2018 promette davvero molto spettacolo, in attesa del gran Finale verso la passerella di Madrid. Da Getxo a Balcón de Bizkaia, 157 chilometri: si arriva in salita. Andiamo a scoprire la frazione nel dettaglio. Siamo nei Paesi Baschi, regione rinomata per le corse ciclistiche. Dopo 10 chilometri il primo GPM di giornata: l’Alto de la Arboleda, sono sette ...

Vuelta a España 2018 - tutto il montepremi : quanti soldi guadagnano i ciclisti? Confronto impietoso con Giro e Tour : La Vuelta a España 2018 sarà caratterizzata da un montepremi più ricco del 15% rispetto alla passata edizione ma la corsa a tappe in terra iberica si conferma come la più povera dei tre Grandi Giri con un Giro economico che vale la metà di quello del Giro d’Italia ed è solo un terzo del Tour de France. Il vincitore della Vuelta di Spagna potrà godere infatti di appena 150mila euro, solo 57mila andranno al secondo classificato mentre il ...

Vuelta a España 2018 - sedicesima tappa : Santillana del Mar-Torrelavega. Cronometro individuale di 32 km per specialisti : La terza settimana di corsa della Vuelta a España 2018 si aprirà con una Cronometro individuale. La Santillana del Mar-Torrelavega prevede un percorso di 32 km adatto agli specialisti. Sarà quindi l’occasione per i passisti per recuperare il terreno perso in salita e ribaltare la classifica. Andiamo a scoprire nel dettaglio il percorso della sedicesima tappa. Il primo chilometro è tutto in leggera salita, poi falsopiano fino al km 9 dove ci sarà ...

Vuelta a España 2018 - quindicesima tappa : Ribera de Arriba-Lagos de Covadonga. Ascesa finale da brividi - distacchi pesanti in arrivo : La quindicesima tappa della Vuelta di Spagna sarà una delle più impegnative in assoluto, il classico tappone di montagna che definirà la classifica generale prima del secondo giorno di riposo. Giornata infernale per tutti i ciclisti chiamati ad affrontare i 178 chilometri da Ribera De Arriba a Lagos De Covadonga, uno dei classici arrivi in salita della corsa a tappe iberica. L’ultima Ascesa sarà infatti letteralmente infernale: 11,7 ...

Vuelta a España 2018 : chi punterà alla classifica? Molti big la utilizzeranno per preparare i Mondiali… : Come di consueto una Vuelta a España dal doppio scopo quella che si appresta a partire, il prossimo sabato 25 agosto in quel di Malaga con una breve cronometro individuale. C’è chi andrà a caccia del successo finale, dell’ambitissima Maglia Rossa, ma anche chi punterà sulla corsa a tappe iberica per riuscire a trovare la condizione giusta in vista dell’ultimo grande obiettivo di questo 2018: il Mondiale di Innsbruck. Come ...

Vuelta a España 2018 - che parata di stelle! Da Nibali a Sagan - da Aru a Quintana : tanti big a caccia di gloria : La Vuelta a España 2018 si presenta con un cast davvero stellare, degno della terza corsa a tappe della stagione. Ci aspettano tre settimane particolarmente ricche e appassionanti in terra iberica su un percorso particolarmente impegnativo, infarcito di tantissime salite come siamo abituati a vedere in questo evento. Al via di Malaga, previsto sabato 25 ottobre, è prevista una partecipazione di primissimo piano: la startling list provvisoria ...

Vuelta a España 2018 : la startlist e l’elenco completo dei partecipanti (in aggiornamento) : La Vuelta a España 2018 si disputerà dal 25 agosto al 16 settembre: la terza corsa a tappe più importante della stagione si districherà in terra iberica per 21 tappe, ci aspettano tre settimane di grande spettacolo e di grandi emozioni su un percorso come sempre pensato per gli scalatori. Non mancheranno i grandi campioni che si daranno battaglia per la conquista della maglia rossa: Miguel Angel Lopez, Nairo Quintana, Thibaut Pinot, Rigoberto ...

Vuelta a España 2018 - quattordicesima tappa : Cistierna-Les Praeres. Nava. Che tappone - salite a ripetizione! : Si fa davvero sul serio alla Vuelta a España 2018: quattordicesima tappa, sabato 8 settembre. Siamo nel week-end che precede l’ultimo giorno di riposo e, dunque, anche l’ultima settimana: partenza da Cistierna, arrivo a Les Praeres (Nava) al termine di 171 chilometri davvero molto duri. Andiamo a scoprire nel dettaglio questa 14ma frazione. Partenza piuttosto soft con i primi 60 chilometri che sono mossi, ma non durissimi: si ...

Vuelta a España 2018 - Elia Viviani capitano della Quick Step Floors! Ufficializzata la squadra - a caccia di nuove vittorie : Elia Viviani parteciperà alla Vuelta di Spagna. Ora è davvero ufficiale, la Quick-Step Floors ha comunicato la propria formazione per la terza grande corsa a tappe della stagione e il veronese sarà il capitano della squadra belga. Dopo aver vinto quattro tappe al Giro d’Italia e aver disputato degli encomiabili Europei su pista (argento nell’omnium e oro con il quartetto dell’inseguimento), il 29enne cercherà di essere ...

Vuelta a España 2018 - tredicesima tappa : Candás. Carreño-Valle de Sabero. La Camperona farà malissimo - salita tremenda : La tredicesima tappa della Vuelta a España 2018 presenta un altro durissimo arrivo in salita, che potrebbe delineare in modo netto la classifica generale. La Camperona farà malissimo e gli scalatori puri avranno modo di fare la differenza. Andiamo quindi a scoprire nel dettaglio il percorso della tredicesima tappa. Si parte da Candás e si arriva a La Camperona dopo 174 km. Al 14 km si affronta subito la prima salita di giornata, il GPM di terza ...

Vuelta a España 2018 : Davide Formolo da top10. Ma serve qualcosa in più per il salto di qualità : Tra gli attesi protagonisti della Vuelta a España 2018 ci sarà anche il nostro Davide Formolo. Il 25enne veneto cercherà di chiudere nella top10 il quarto grande giro consecutivo, ma proverà anche a spingersi oltre per fare quel salto di qualità che in molti si aspettano da lui. In questa stagione il corridore della BORA – hansgrohe ha ottenuto dei buoni piazzamenti, ma non ha mai trovato il grande acuto. Dopo il settimo posto alla Liegi, ...