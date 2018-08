Vincenzo Nibali e l’operazione arcobaleno | tutti gli scenari Volata da fenomeno verso i

Come sta Vincenzo Nibali? Parte l’operazione Mondiali - la Vuelta per planare sull’arcobaleno : Vincenzo Nibali prosegue nel suo tentativo di recupero e si lancia con grande convinzione verso la Vuelta di Spagna che scatterà il prossimo sabato da Malaga. Manca una settimana dal rientro in gara dello Squalo che è stato costretto a un intervento chirurgico per sistemare la frattura alla decima vertebra toracica e per lasciarsi alle spalle l’infortunio patito al Tour de France, quando sull’Alpe d’Huez cadde per colpa di un ...

Fabio Aru : “Voglio il massimo alla Vuelta. Il Mondiale? Perfetto per me. Vincenzo Nibali un grande - devo imparare da lui” : Fabio Aru si sta preparando per essere protagonista alla Vuelta di Spagna che scatterà sabato 25 agosto da Malaga. Il Cavaliere dei Quattro Mori ha ricaricato le pile dopo il ritiro forzato al Giro d’Italia, ha messo in mostra una buona gamba nelle ultime uscite e ora vuole provare a fare saltare il banco sulle strade iberiche come ha dichiarato in un’intervista rilasciata a La Stampa. Le prime sensazioni emerse dal Giro di Vallonia ...

Ciclismo - Mondiali 2018 : i possibili convocati dell’Italia. Vincenzo Nibali e Fabio Aru le stelle : Passati gli Europei, con il magnifico trionfo in quel di Glasgow di Matteo Trentin e dell’intera nazionale italiana di Ciclismo, il mirino di Davide Cassani e della squadra azzurra si sposta verso i Mondiali. Mai come in questo 2018, rispetto alle ultime annate, troveremo un’altimetria ed un percorso perfetti alle caratteristiche della rosa azzurra. Andiamo a scoprire i possibili convocati dell’Italia per la manifestazione ...

Vincenzo Nibali - Vuelta a España per allenarsi : lo Squalo deve trovare la forma - parte l’operazione Mondiale : Vincenzo Nibali si sta preparando in vista della Vuelta di Spagna che scatterà il prossimo 25 agosto ma ci sono naturalmente diverse incognite sullo stato di forma con cui lo Squalo si presenterà al via di Malaga. Il nostro fenomeno si è infatti infortunato durante il Tour de France, quando è caduto sull’Alpe d’Huez a causa di un tifoso, e si è fratturato la decima vertebra toracica vedendosi così costretto a un’operazione ...

Vincenzo Nibali sogna le Olimpiadi 2020 : “Percorso bellissimo - ho la carta di riserva dopo Rio”. Lo Squalo per l’impresa a Tokyo? : Vincenzo Nibali sta cercando un recupero complicato dalla frattura alla decima vertebra toracica che lo ha costretto a un intervento chirurgico. L’infortunio patito al Tour de France per colpa di un tifoso, ha complicato sicuramente la stagione dello Squalo che ora deve stringere i denti per partecipare alla Vuelta di Spagna e poi andare al Mondiale di Innsbruck con serie ambizioni di vittoria. Il siciliano aveva puntato tutto ...

Ciclismo - Vincenzo Nibali : ‘Mi chiedo se guarirò’ : È passato ormai quasi un mese dal giorno dell’incidente che ha estromesso Vincenzo Nibali dal Tour de France con una frattura vertebrale. Da quell’assurdo episodio il campione siciliano si sta piano piano risollevando, dopo un intervento chirurgico per ridurre i tempi di recupero e tenere viva la speranza di essere al Mondiale di fine settembre con concrete ambizioni di vittoria. Anche se la ripresa sta procedendo positivamente, Nibali ha ancora ...

Ciclismo - Vincenzo Nibali : “Ho ancora nelle orecchie quel tremendo ‘clack’ che ho sentito quando sono caduto” : Vincenzo Nibali ha confidato a “La Gazzetta dello Sport” le proprie paure e le ansie dopo l’infortunio occorsogli a seguito della caduta rimediata al Tour de France, parlando anche dei progetti futuri. Il siciliano ha descritto i primi giorni successivi all’operazione e la graduale ripresa degli allenamenti. Alla Rosea ha confidato la sua principale preoccupazione: “Guarirò? Questa è la domanda che mi faccio sempre ...

Vincenzo Nibali - recupero lampo : sarà alla Vuelta : Nibali però considera il Giro spagnolo come un viatico fondamentale in vista del grande obiettivo stagionale , insieme alle Classiche e al Tour, , ovvero i Campionati del Mondo su strada di Innsbruck ...

Ciclismo - Vincenzo Nibali : 'valori bassi - ma niente dolori' : C'è sempre più ottimismo sulle possibilità di Vincenzo Nibali di presentarsi al via della Vuelta Espana il prossimo 25 agosto. Il fuoriclasse siciliano ha ormai ripreso ad allenarsi su strada dopo le prime pedalate sui rulli, e il piano di recupero, in seguito all'infortunio occorso al Tour de France, sta procedendo per il meglio. Nibali, ovviamente, non è in una buona condizione atletica dopo l'incidente e il periodo di stop, ma alla Vuelta ...

Nibali torna in bici - Vincenzo ha un solo obiettivo : arrivare in forma alla Vuelta! Il VIDEO dell’allenamento : Vincenzo Nibali torna ad allenarsi in vista dell’inizio della Vuelta di Spagna 2018, il ciclista italiano in recupero dopo l’infortunio rimediato al Tour de France Vincenzo Nibali torna a bordo della sua bici. Dopo l’infortunio rimediato alla fine della dodicesima tappa del Tour de France 2018 e l’operazione per rimettere a posto la vertebra fratturata, il ciclista messinese si allena per mettere a punto un recupero ...

Ciclismo - Vincenzo Nibali correrà la Vuelta a España! Recupero lampo dello Squalo - tappa decisiva verso i Mondiali : Vincenzo Nibali ha rilasciato le sue prime impressioni alla Gazzetta dello Sport: 'Per ora ho valori abbastanza bassi ma il bello è che anche forzando non ho avuto dolori, che invece sento ancora un ...

Ciclismo - Vincenzo Nibali correrà la Vuelta a España! Recupero lampo dello Squalo - tappa decisiva verso i Mondiali : Vincenzo Nibali parteciperà alla Vuelta di Spagna che scatterà il prossimo 25 agosto. Ormai è ufficiale: lo Squalo sarà al via della corsa a tappe di tre settimane, appuntamento fondamentale in vista dei Mondiali di Innsbruck in programma domenica 30 settembre. La decisione è arrivata al termine di una riunione con il suo staff composta dal medico Emilio Magni, da coach Paolo Slongo, dal massaggiatore Michele Pallini e dall’osteopata ...

Vincenzo Nibali si allena per 3 ore in bici - Vuelta a España 2018 vicina. Ma lo Squalo sente ancora male : Vincenzo Nibali prosegue a tappe forzate il suo recupero verso la Vuelta di Spagna. Dopo l’operazione alla vertebra a cui si è sottoposto lo scorso 31 luglio, nell’arco di pochi giorni il 33enne messinese è tornato a pedalare sui rulli, per poi riabbracciare finalmente la bici anche su strada. Ieri lo Squalo ha svolto un allenamento di circa tre ore, avvertendo tuttavia ancora dolore, come ha rivelato alla Gazzetta dello Sport: ...