VIDEO Edin Dzeko | gol da cineteca in Torino-Roma 0-1 | numero da antologia | che tiro al

oasport

: RT @ParliamodiASR: Un fenomeno con la 9 sulle spalle! EDIN DZEKO. #Dzeko #TorinoRoma #ASRoma @OfficialASRoma - salvo227 : RT @ParliamodiASR: Un fenomeno con la 9 sulle spalle! EDIN DZEKO. #Dzeko #TorinoRoma #ASRoma @OfficialASRoma - lpha_bloke : RT @ParliamodiASR: Un fenomeno con la 9 sulle spalle! EDIN DZEKO. #Dzeko #TorinoRoma #ASRoma @OfficialASRoma - ParliamodiASR : Un fenomeno con la 9 sulle spalle! EDIN DZEKO. #Dzeko #TorinoRoma #ASRoma @OfficialASRoma -

(Di domenica 19 agosto 2018)ha segnato un gol clamoroso in, match valido per la prima giornata della Serie A 2018-2019. L’attaccante giallorosso ha confezionato un vero e proprio cioccolatino, all’89’ ha messo a segno la rete che è valsa la vittoria alla compagine capitolina: cross dalla destra di Kluivert e vertiginosoal volo del bosniaco che ha insaccato. Gol da, di seguito ildella rete di Edzin. Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo Clicca qui per seguirci su Twitter Foto: Leonard Zhukovsky / Shutterstock.com