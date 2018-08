VIDEO Chievo-Juventus 2-3 | highlights e gol D' Anna | Cr7 eccezionale ma tutta la

SORRENTINO IN OSPEDALE DOPO CHIEVO JUVENTUS/ VIDEO - è stato dimesso : ridotta la frattura alle ossa nasali : SORRENTINO in OSPEDALE DOPO CHIEVO-JUVENTUS, Video: in uno scontro con Cristiano Ronaldo il portiere ha riportato la frattura delle ossa nasali e un colpo di frusta, dimesso in mattinata(Pubblicato il Sun, 19 Aug 2018 11:15:00 GMT)

VIDEO/ Chievo-Juventus (2-3) : Repice fa impazzire i bianconeri! Highlights e gol della partita (Serie A) : VIDEO Chievo Juventus (2-3): Highlights e gol della partita, valida per la 1^ giornata di Serie A. Le immagini salienti della sfida al Bentegodi (18 agosto).(Pubblicato il Sun, 19 Aug 2018 08:39:00 GMT)

Cristiano Ronaldo in Chievo-Juventus/ VIDEO - prima in A : sei occasioni da gol - ecco la migliore! : Cristiano Ronaldo in Chievo-Juventus: CR7 fa l'esordio con la maglia bianconera in Serie A. Emozione visibile sul suo volto prima del via: riuscirà a segnare?(Pubblicato il Sat, 18 Aug 2018 22:55:00 GMT)

Attimi di paura per Sorrentino - il portiere del Chievo sviene dopo il contatto con Cristiano Ronaldo [VIDEO] : Attimi di paura per Stefano Sorrentino, il portiere del Chievo sviene dopo un contatto con Cristiano Ronaldo sotto porta Durante il primo match della stagione 2018/2019 di Serie A tra il Chievo e Juventus, Stefano Sorrentino è svenuto per qualche attimo. dopo un contatto con Cristiano Ronaldo sotto porta, il portiere ha perso i sensi facendo spaventare tutti. L’estremo difensore del Chievo, dopo brevi Attimi di panico, però si è ...

Gol Stepinski - la Juventus fa acqua in difesa : pareggio clamoroso del Chievo! [VIDEO] : Gol Stepinski – Si sta giocando il primo match valido per il campionato di Serie A, in campo Chievo e Juventus che stanno regalando gol ed emozioni. Bianconeri subito in vantaggio, il marcatore è Khedira, bravo ad anticipare tutti in mischia. La Juventus tiene il pallino del gioco ma una disattenzione costa il pareggio, colpo di testa di Stepinski che fa esplodere i padroni di casa, 1-1 il risultato. Gol Stepinski Stepinski da la ...

Gol Khedira - Juventus subito in vantaggio contro il Chievo [VIDEO] : GOL Khedira – Bastano due minuti alla Juventus per passare in vantaggio nella gara di campionato contro il Chievo. Inizio clamoroso della squadra bianconera che trova subito la rete, calcio piazzato, in mischia il tedesco non sbaglia. Tutti gli occhi sono puntati su Cristiano Ronaldo ma è di Khedira il primo gol della Juventus ed anche quello del campionato. Gol Khedira #Khedira! #Juventus in vantaggio al primo tiro in porta! ...