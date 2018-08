Var in Serie A | video moviola Annullato il gol di Iago Falque in Torino Roma 1^

Chicago pd 4 - anticipazioni/ Tre episodi su Italia 1 : la programmazione rimane inVariata e la serie va in onda : Chicago PD 4, ecco tutte le anticipazioni della serie televisiva che andrà in onda su Italia 1 con tre episodi: “Serial Killer”, “Ti piacerebbe” e “Chiesa”, la trama.(Pubblicato il Tue, 14 Aug 2018 22:37:00 GMT)

Calcio : serie B - Varato il calendario : 21.40 Il prossimo campionato di serie B ha preso forma: alla fine, al termine di una tormentata giornata, con un'ora e mezza di ritardo, nella sede dei cadetti a Milano, si è proceduto a generare le giornate del torneo a 19 squadre, senza ripescaggi,dopo momenti di caos. La confusione derivava dall'attesa dell'ok definitivo dai legali della Figc di poter procedere. Evidentemente alla fine è arrivato, ma si è temuto fino all'ultimo lo ...

Varato il calendario di Serie B ma è subito caos : E’ stato sorteggiato il calendario di Serie B 2018/19 a 19 squadre. Sono state rese note quindi tutte le giornate

Diretta/ Calendario Serie B 2019 sorteggio streaming video e tv : l'esclusione del NoVara : Diretta Calendario Serie B 2018: streaming video e tv, il sorteggio delle 38 giornate che comporranno il torneo cadetto per la prossima stagione. Previsto un turno di riposo a rotazione(Pubblicato il Mon, 13 Aug 2018 19:10:00 GMT)

6 serie tv che stanno per arriVare : Groening disse mesi fa che la serie avrebbe parlato di «vita, morte, amore e sesso e di come continuare a ridere in un mondo pieno di sofferenza e di idioti». Per ora saranno disponibili 10 episodi, ...

6 serie tv che stanno per arriVare : Le migliori novità delle prossime settimane, tra cui "Sharp Objects", "Disincanto" e "Maniac", la strana serie Netflix con Emma Stone The post 6 serie tv che stanno per arrivare appeared first on Il Post.

NoVara calcio fuori dalla serie B : la rivolta della politica : Novara calcio fuori dalla serie B: è di poche ore fa la notizia dello stop alla sentenza che permetteva il ripescaggio. Novara calcio fuori dalla serie B Il Collegio di garanzia ha stoppato la ...

Serie B - sospesi i ripescaggi di Catania e NoVara : Catania e Novara, che avevano sperato nel ripescaggio in Serie B ,dovranno aspettare il 7 settembre per conoscere il loro destino Il collegio di garanzia dello sport, presieduto da Franco Frattini, ha accolto l’istanza avanzata da Ternana, Siena e Pro Vercelli, sospendendo di fatto la sentenza della Corte federale d’appello che ammetteva tra le società che potevano partecipare al ripescaggio in Serie B quei club colpiti negli ...

Serie B - Collegio di Garanzia : stop alla sentenza per i ripescaggi di Catania - NoVara : stop alla sentenza che ammette Novara , Catania al ripescaggio in Serie B, accolto il ricorso di Ternana, Pro Vercelli e Siena sulla sospensiva cautelare: la decisione il 7 settembre . Lo ha ...

Serie B - Collegio garanzia : 'Stop alla sentenza Pro NoVara e Catania' : Stop alla sentenza che ammette Novara, Catania e Pro Vercelli al ripescaggio in Serie B, accolto il ricorso di Ternana, Pro Vercelli e Siena sulla sospensiva cautelare: la decisione il 7 settembre. Lo ...

Serie A 2018-2019 - il Var sbarca sui maxischermi degli stadi : Da quest'anno il Var sarà trasmesso sui maxischermi degli stadi italiani per permettere agli spettatori di vedere gli...

Serie A - la Var visibile a tutti sui maxischermi degli stadi : La Var visibile a tutti, sui maxischermi degli stadi , dopo che le immagini delle azioni dubbie sono state visionate dall'arbitro. E' la novità forse più grande della prossima stagione di Serie A , ...

Sorpresa in serie A - immagini Var sui maxischermi degli stadi : le limitazioni però non mancano : Con una circolare pubblicata sul proprio sito ufficiale, la Lega di serie A ha annunciato che le immagini VAR verranno trasmesse sui maxischermi degli stadi La Lega di serie A ha annunciato, con una circolare pubblicata sul proprio sito ufficiale, che il Var (Video assistant referees), sarà visibile sui maxischermi degli stadi del massimo campionato. Le immagine saranno diffuse solo dopo che l’arbitro avrà preso la sua decisione e ...

Dalla prossima stagione di Serie A le immagini del Var verranno trasmesse sui maxi schermi degli stadi : Nell’ultima circolare sulle norme di utilizzo degli impianti di gioco, la Lega Serie A ha introdotto la possibilità di trasmettere le immagini della video assistenza arbitrale sui maxi schermi nel corso delle partite di campionato, dove questo risulti possibile (al The post Dalla prossima stagione di Serie A le immagini del VAR verranno trasmesse sui maxi schermi degli stadi appeared first on Il Post.