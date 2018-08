Uomini e Donne | Eugenio Colombo | Mio padre mi ha ricordato di non avere mai

Uomini e Donne - Mattia Marciano e Vittoria Deganello si sono lasciati : Vittoria Deganello, ex corteggiatrice di Uomini e Donne, ha ufficializzato la fine della storia d'amore con l'ex tronista Mattia Marciano. Con una serie di storie pubblicate su Instagram, Vittoria ha voluto chiarire la situazione con i numerosi fan della coppia che non hanno potuto non notare il fatto che sia Mattia che Vittoria avevano smesso di pubblicare foto che li ritraevano insieme da un bel po' di tempo.prosegui la letturaUomini e ...

Uomini e Donne - Beatrice Valli contro gli haters di sua figlia : "Ci vuole più rispetto..." : La cattiveria degli haters, purtroppo, non risparmia neanche i bambini.Beatrice Valli, ex corteggiatrice di Uomini e Donne e fidanzata dell'ex tronista Marco Fantini, da cui ha avuto una figlia di nome Bianca, si è sentita in dovere di replicare alle stupide battutine indirizzate alla sua secondogenita (la Valli è mamma anche di Alessandro, nato da una precedente relazione).prosegui la letturaUomini e Donne, Beatrice Valli contro gli ...

Uomini E DONNE/ Giorgio ferisce Gemma : "Nessuna possibilità di tornare insieme" (Trono Over) : UOMINI e DONNE, anticipazioni trono Over. Giorgio Manetti nella bufera: anche Tina Cipollari contro il noto cavaliere per una motivazione ben chiara....(Pubblicato il Sun, 19 Aug 2018 21:45:00 GMT)

La figlia di Beatrice Valli è brutta?/ Gli hater si scatenano e l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne reagisce : La figlia di Beatrice Valli è brutta? Gli hater si scatenano e attaccano sui social network, l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne però reagisce con un lungo post nei loro confronti.(Pubblicato il Sun, 19 Aug 2018 21:42:00 GMT)

Rocco Siffredi - la verità sul sesso vip : 'Con me ci hanno provato donne e Uomini. Quel produttore...' : I segreti piccanti di Rocco Siffredi . Intervistato da Simona Bertuzzi su Libero , il pornodivo più famoso del mondo si confessa a 360° parlando di corna e sesso. E non poteva mancare il 'capitolo ...

Zequila new entry di Uomini e Donne? "Voglio corteggiare Tina" : L'attore ha un certo debole per la Cipollari, conosciuta quando ancora non era famosa, e vorrebbe conquistarla

Curva Nord proibita dai tifosi alle donne - Carolina Morace : 'Vietare a questi Uomini di entrare allo stadio' : 'A chi chiede di riservare ai soli maschi i posti in prima fila in Curva andrebbe vietato l'ingresso allo stadio. Anche il sessismo è violenza'. È il commento di Carolina Morace, attuale allenatore ...

Silvia Provvedi - nuovo amore dopo Fabrizio Corona : Federico Chimirri di Uomini e donne : nuovo amore per Silvia Provvedi? dopo la fine della tormentata storia con Fabrizio Corona sembra che la cantante, metà del duo Le Donatella, stia approfondendo la conoscenza con Federico Chimirri, ex di Uomini e donne. --A lanciare la notizia è Gabriele Parpiglia che su Instagram rispondendo a un utente che chiede se la ragazza sia single risponde: Sì, si sono lasciati. Silvia ha un nuovo compagno. Spero trovi la felicità anche lei… Se lo ...

Uomini e Donne - Trono Over : Tina Cipollari attacca Giorgio Manetti : Tina Cipollari contro Giorgio Manetti del Trono Over di Uomini e Donne Dal 10 settembre per il quarto anno consecutivo potrebbe essere ancora lì tra il parterre maschile del Trono Over di Uomini e Donne. Stiamo parlando di Giorgio Manetti, il Cavaliere più ambito che aveva annunciato di voler lasciare il dating show che l’ha reso popolare. Ora il Gabbiano sembra aver cambiato idea e questo dietrofront, secondo il settimanale Nuovo, ...

ALESSIA CAMMAROTA - "È MORTO MIO NONNO" / Grave lutto - Uomini e Donne : “l’ultimo saluto…” : Uomini e Donne, Grave lutto per l'ex corteggiatrice ALESSIA CAMMAROTA. È venuto a mancare suo nonno: lascia Catania per volare a Napoli per i funerali. Il dolore del web(Pubblicato il Sun, 19 Aug 2018 09:10:00 GMT)

Uomini e Donne/ Alessia Messina torna a parlare di Amedeo Andreozzi : "Sognavo la favola ma.." (Trono Classico) : Uomini e Donne, anticipazioni trono classico. Alessia Messina torna a parlare di Amedeo Andreozzi dopo la rottura: "Ci siamo anche rivisti, tuttavia...."(Pubblicato il Sun, 19 Aug 2018 07:05:00 GMT)

Uomini e Donne - Vittoria Deganello : 'Io e Mattia Marciano ci siamo lasciati' : Arrivano cattive notizie per tutti i fans di una delle coppie più amate dell'ultima stagione di Uomini e Donne [VIDEO], quella formata da Mattia Marciano e Vittoria Deganello. Quest'ultima infatti nella giornata di ieri tramite una diretta instagram ha confermato che lei e Mattia non stanno più insieme. La nascita di una coppia Come tutti i telespettatori di Canale cinque ricorderanno benissimo, Mattia Marciano e Vittoria Deganello si sono ...