UNA RACCOLTA DI POESIE PER MACABOR EDITORE

Raccolta rifiuti e pulizia - il Comune boccia l'Ama : 'Sporca UNA strada su tre' : Una strada su tre, nella Capitale, 'è sporca e presenta notevoli quantità di rifiuti, cartacce, escrementi, erbacce e/o foglie' sui bordi della carreggiata, 'nelle tazze alberate e lungo i marciapiedi'...

Raccolta e smaltimento olio esausto : UNA bufala la foto che gira su Facebook : Alimenta non poca disinformazione, al punto da poter parlare quasi di bufala, la notizia riguarda la Raccolta e lo smaltimento dell'olio esausto. Su Facebook, infatti, sta girando un'immagine con cui vengono dati dei consigli agli utenti sul modo in cui si debba buttare l'olio dopo una bella frittura. Farlo riposare e raffreddare, per poi rovesciarlo nel rubinetto, a quanto pare, non è la cosa migliore da fare. Allo stesso tempo, però, alcune ...

I genitori lo ripudiano perché gay. Con UNA RACCOLTA fondi realizza il sogno di andare al college : I genitori lo hanno ripudiato dopo il suo coming out. E non avendo soldi da parte, Seth Owen, 18 anni, diplomato con ottimi voti, ha temuto di dover rinunciare al suo sogno: frequentare il prestigioso college della Georgetown University a Washington DC. Per fortuna, però, la sua storia è diventata popolare e grazie ai fondi raccolti per una campagna a lui dedicata su GoFundMe, il giovane ha potuto realizzare il suo desiderio ...

Ferragni e Fedez : “Niente regali per il nostro matrimonio - ma UNA RACCOLTA fondi per aiutare i nostri fan” : Chiara Ferragni e Fedez si sposeranno a breve e in un video pubblicato su Instagram i due hanno lanciato una sorta di appello: “Non vogliamo regali per il nostro matrimonio. Abbiamo pensato a una raccolta fondi per aiutare uno o più dei nostri fan. Segnalateci via mail le cause che li riguardano e selezioneremo le più meritevoli“. L'articolo Ferragni e Fedez: “Niente regali per il nostro matrimonio, ma una raccolta fondi per ...

Grecia devastata dal fuoco – Tsitsipas in campo per UNA RACCOLTA fondi : Tsitsipas in campo per la Grecia, raccolta fondi per l’Attica devastata dal fuoco Stefanos Tsitsipas non si dimentica dei legami con la sua terra e in particolare di un amico di infanzia. Così dopo gli incendi che hanno devastato negli ultimi giorni l’Attica, regione della Grecia, causando più di 80 morti e cancellando intere località, il 19enne di Atene sta cercando di raccogliere fondi per sostenere un giovane con cui giocava ...

A cena da Renzi : l'ex segretario Pd chiama a raccolta 120 parlamentari in UNA villa sull'Aventino - di L. Conte - : Il senatore di Scandicci vuole rimettere in moto la sua area politica dopo gli scontri sulla segreteria

Grosso incendio a Caivano - in fiamme UNA ditta di raccolta rifiuti - : Il rogo è scoppiato nella fabbrica del gruppo De Gennaro nella zona industriale di Pascarola, nel comune tra Napoli e Caserta, e ha avvolto numerose ecoballe. Intervenute sul posto dieci squadre dei ...

Carta & cartone - 10 regole per UNA RACCOLTA di qualità : Roma, 16 lug. . (AdnKronos) – Puntare ad una raccolta differenziata di qualità. E’ questo l’obiettivo di Comieco, il consorzio nazionale recupero e riciclo di imballaggi a base cellulosica, che ricorda le 10 regole da seguire nella raccolta di Carta e cartone. 1. Solo Carta e cartone: no a nastri adesivi, punti metallici e altri materiali non cellulosici (come ad esempio il film di plastica che avvolge le riviste). 2. ...

Rkomi rilascia Ossigeno - un EP di inediti con UNA “raccolta di pensieri” : instore tour e concerti : Esce oggi, venerdì 13 luglio, il nuovo progetto di Rkomi. Ossigeno è un libro che accompagna un Ep contenente 6 brani inediti ed è disponibile disponibile in tutte le librerie e in tutti i digital store. Non è un romanzo, non è una biografia ma piuttosto una "raccolta di pensieri", così Rkomi definisce ciò che ha scritto e che accompagnerà la nuova musica. Rkomi, al secolo Mirko Martorana, torna oggi a meno di un anno dalla pubblicazione ...

“We need lungs” : UNA grande sfida - un documentario e un progetto di raccolta fondi : Un’iniziativa di crowdfunding per dare fiato a chi il fiato non ce l’ha. “We need lungs”, il progetto attivo sulla piattaforma Rete del Dono e titolo della straordinaria impresa di Sebastiano Arlotta Tarino, aiuterà la Lega Italiana Fibrosi Cistica onlus a donare una nuova vita a chi è in lista di attesa per il trapianto di polmone, grazie alla fornitura di un sistema portatile di perfusione d’organo a temperatura fisiologica: ORGAN CARE SYSTEM ...

Lega : Centemero - in tribUNAle con raccolta Pontida monetine 10 cent : Roma, 3 lug. (AdnKronos) – “Consci della totale trasparenza e onestà con cui abbiamo gestito il movimento, con bilanci da anni certificati da società esterne, e non avendo conti segreti all’estero ma solo poche lire in cassa visti i sequestri già effettuati, sarà nostra premura portare in monetine da 10 centesimi al tribunale di Genova tutto quello che abbiamo raccolto come offerte da pensionati, studenti e operai durante il ...