Ue | Salvini | «Per l' Italia un commissario all' economia»

Crollo Ponte Morandi - Salvini criticato per un selfie concesso ai funerali di Stato : Si sono tenuti i funerali di Stato di 19 delle 43 vittime del Crollo del Ponte Morandi, una tragedia, quella del preannunciato collasso del viadotto dell'A10, che ha segnato nel profondo non solo la città di Genova, ma l'intero Paese. A tenere banco nel mondo dell'informazione made in Italy è, nelle ultime ore, la notizia che vede il vice-premier Matteo Salvini ricevere delle pesanti critiche online, da parte di chi contesta al leader del ...

Francia - la copertina anti-Salvini : "Xenofobo - fa tremare l'Europa" : Anche dalla Francia arriva un attacco a Matteo Salvini. Dopo Famiglia Cristiana (e tanti altri), ora anche i Transalpini affondano il colpo sul leader della lega.Questa volta a dedicare una copertina al ministro dell'Interno italiano è Lexpress, con un servizio sul leader del Carroccio. Che i rapporti tra il leghista e la Francia non siano idilliaci non è certo un mistero. Basti ricordare gli scontri con il presidente transalpino Emmanuel Macron ...

Ecco le condizioni degli islamici (italiani) per un accordo con Salvini : Il leghista ha detto che ci sta "pensando seriamente". Quello che non è riuscito ai suoi predecessori al Viminale, lui vorrebbe realizzarlo prima della fine della legislatura. Ed è un campo scivoloso, quello del rapporto tra musulmani e Stato italiano. Il ministro dell"Interno nella sua ultima intervista a La Bussola Quotidiana, dopo aver criticato un "certo islam" che è "incompatibile con i nostri valori di libertà", si è detto pronto a creare ...

Nave Diciotti - Salvini sfida la Ue : per i 177 a bordo intervenga l'Europa - altrimenti in Libia : Teleborsa, - La sfida di Salvini all'Europa per i 177 migranti a bordo da 4 giorni della Nave militare "Diciotti" si fa dura : "O l'Europa decide seriamente di aiutare l'Italia in concreto, a partire ...

Le polemica di un Rapper nei confronti di Matteo Salvini Per alcuni selfie nel giorno dei funerali : Salvini, selfie durante i funerali a Genova: è bufera sui social. Probabilmente se Salvini non avesse concesso dei selfie con i propri fan, qualcuno avrebbe ugualmente gridato allo scandalo: “Non si è fermato per una foto…” Una nuova polemica, social ma non solo, investe il ministro dell’Interno Matteo Salvini, intento a farsi un selfie con una ragazza durante i funerali di Stato a Genova delle vittime del crollo ...

"Perché non gira la foto di Salvini che dà una carezza a una nera?" : Da qualche ora non si fa che parlare del "sefie" di Matteo Salvini ai funerali di Stato per le vittime del dramma di Genova. Già ieri il ministro ha risposto a chi, tra rapper e piddini, lo attaccava. Ma quello che ha sorpreso alcuni è il modo in cui il Pd, via Alessia Morani, ha utilizzato quella foto per attaccare il leghista.Proprio la Morani ieri aveva rilanciato il post del rapper Francesco Di Gesù, chiedendosi se fosse normale scattarsi ...

Perché Salvini e Toninelli non fanno sbarcare in Italia i 177 migranti soccorsi dalla Diciotti : C'è un nuovo caso politico e diplomatico legato a una nave che ha soccorso 190 migranti e che ora è al largo di Lampedusa, in attesa che qualcuno indichi un porto sicuro di sbarco. Un film già visto, sembrerebbe. Solo che stavolta si tratta della nave Diciotti, della nostra Guardia Costiera. E, anche stavolta, c'entra Malta.Continua a leggere

Salvini ora avverte l'Europa : "Stop all'operazione Sophia" : 'Abbiamo firmato un contratto - ribadisce il vicepremier - e farò di tutto per mantenere ciò che abbiamo detto agli italiani senza convenienza politica o partitica. Ero stufo di essere all'...

Le scuse di Autostrade - che prepara 500 milioni per Genova. Di Maio : «Elemosina». Salvini : «Minimo sindacale» : Mezzo miliardo. Questo preventiva di spendere Autostrade per l'Italia tra ricostruzione del viadotto crollato e delle case danneggiate, aiuti alle famiglie di vittime e sfollati e interventi su strade cittadine e trasporti pubblici per alleviare l'emergenza-traffico causata dalla tragedia del Ponte Morandi. Al mezzo miliardo si dovranno aggiungere i risarcimenti, quando saranno accertate le responsabilità del crollo...

Ponte Morandi - ovazione per Salvini e Di Maio ai funerali di Stato. Gelo sugli esponenti Dem. Martina (Pd) contestato : Una folla immensa ai funerali delle vittime del crollo del Ponte Morandi che si sono svolti sabato mattina alla fiera di Genova. Un pubblico che ha partecipato con grande emotività alla cerimonia e che non ha risparmiato emozioni nemmeno nei confronti dei politici e delle istituzioni. All’ingresso di Matteo Salvini e Luigi Di Maio c’è stata una vera e propria ovazione: molti applausi, segno di vicinanza e affetto. Una reazione di ...