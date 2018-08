Tunisino si finge benzinaio e scappa con i soldi degli automobilisti

ilgiornale

(Di domenica 19 agosto 2018) Sivaed aspettava glial distributore ma, non appena i clienti si distraevano,va con i; per questo motivo undi 38 anni senza fissa dimora è stato denunciato a piede libero per truffa aggravata.L"astuto e fantasioso impostore è stato incastrato grazie alle segnalazioni e ai racconti forniti da alcuni clienti e dal veroche ha collaborato alle indagini fornendo le immagini delle telecamere che hanno permesso di incastrare il nordafricano.La dinamica della truffa era praticamente sempre la stessa: l'uomo si appostava in un distributore nella zona Porto di Mare, nella periferia sud orientale di Milano, e con un falso cartellino di dipendente attendeva glindo di essere impegnato nel rimettere in ordine l'area di servizio, munito di guanti e straccio che metteva in bella mostra al fine di ricreare la giusta ...