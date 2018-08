Tripletta André Silva all’esordio con il Siviglia | l’ex Milan rinato nella Liga VIDEO

milanworld

(Di domenica 19 agosto 2018) Una serata che, molto probabilmente, non dimenticherà mai. Al debuttospagnola con la maglia delha messo a segno – addirittura – una, che ha consentito alla sua squadra di battere con un netto 1-4 il Rayo Vallecano. Vallecano-: ladial debutto L’ex attaccante del, passato nell’ultima sessione di mercato agli andalusi con la formula del prestito con diritto di riscatto, ha coronato il suo esordio con una prestazione sontuosa, migliorando lo score della scorsa Serie A, quando si fermò a due sole reti nell’arco dell’intero campionato. Il calciatore portoghese ha saputo ripagare la fiducia accordatagli da Pablo Machin. Il tecnico dello ha schierato come unico centravanti nel 3-4-2-1 con cui ha fatto scendere in campo i suoi. Vallecano-: HIGHLIGHTS L'articolo ...