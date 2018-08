ilfattoquotidiano

: RT @fattoquotidiano: Treviso, striscione di Forza nuova contro Benetton: “Just one color: rosso sangue”. Iniziativa analoga ad Alessandria… - 7593c267b7d644b : RT @fattoquotidiano: Treviso, striscione di Forza nuova contro Benetton: “Just one color: rosso sangue”. Iniziativa analoga ad Alessandria… - Gianluc222 : RT @fattoquotidiano: Treviso, striscione di Forza nuova contro Benetton: “Just one color: rosso sangue”. Iniziativa analoga ad Alessandria… - MPenikas : FQ: Treviso, striscione di Forza nuova contro Benetton: “Just one color: rosso sangue”. Iniziativa analoga ad Ales… -

(Di domenica 19 agosto 2018)ha scelto uno dei luoghi simbolo deiper mettere in atto un blitz di protesta dopo il crollo del ponte Morandi di Genova, gestito dalla concessionaria Autostrade per l’Italia, saldamente in mano al gruppo imprenditoriale-finanziario di Ponzano Veneto. La città è, dove in Piazza Indipendenza, accanto a Palazzo dei Trecento, sede del consiglio comunale, sorge su un lato lo storico negozio che porta l’insegna. È stato ristrutturato ormai alcuni anni fa e propone su quattro piani tutto il campionario dell’abbigliamento informale. Ed è proprio partendo daii che gli attivisti di, gruppo nazionale di estrema destra, hanno giocato il loro messaggio. Quattro persone vestite di nero, a volto scoperto, hanno innalzato uno, la cui scritta non lascia dubbi sul messaggio: “Just one. ...