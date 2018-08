Torino | scoppia il caso Iago Falque | ecco cosa è successo dopo la partita

calcioweb.eu

: #Torino, scoppia il caso #IagoFalque: ecco cosa è successo dopo la partita - CalcioWeb : #Torino, scoppia il caso #IagoFalque: ecco cosa è successo dopo la partita - GruppoEsperti : -

(Di domenica 19 agosto 2018) Esordio con sconfitta per ilnella gara di campionato contro la Roma, al termine del match dure le parole da parte di: “Qui – afferma in zona mista,-Roma – ho dimostrato di essere un giocatore di buon livello, ho fatto due stagioni importanti e a volte meritavo più rispetto di quello che ho avuto. Alla fine del mercato in Spagna mancano dodici giorni, adesso vedremo. Dobbiamo prendere una decisione. Ripeto, penso che avrei meritato più rispetto. Posso fare bene anche la seconda punta, edue anni così non ci dovrebbero essere dei dubbi su di me. Adesso c’è una situazione diversa rispetto a quando ho iniziato il ritiro, vedremo. Trovare un giocatore che fa dodici gol giocando da esterno ce ne sono pochi nella storia. Da fuori soprattutto mi aspettavo un po’ più di rispetto, se me ne devo andare me ne andrò a testa ...