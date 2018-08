Torino-Roma | le pagelle | male El Shaarawy Magico Dzeko | Pastore delude

Edin Dzeko - gol al volo in Torino-Roma. Tutte le sue prodezze in giallorosso : VIDEO : Destro, sinistro, testa. Edin Dzeko segna in tutti i modi e non smette mai di stupire. Quella contro il Torino è l'ennesima prodezza della sua carriera, inaugurata ad alti livelli con il Wolfsburg e ...

Torino-Roma - Di Francesco : 'Pastore deve ritrovare qualità - Olsen ha dato sicurezza' : L'Inter ha fatto un mercato importante, ma non è il caso di parlare di griglie: sono concentrato solo sulla Roma" ha detto l'allenatore giallorosso intervistato da Sky Sport. I giallorossi sono stati ...

Torino-Roma - polemiche su Var. Iago Falque : 'Tecnologia a volte toglie' - : 'Il Var a volte dà, altre toglie come in questo caso', ha ammesso a Sky Sport. 'Ho esultato perché non pensavo ci fosse il fuorigioco'. Sul contestato episodio del penalty non concesso, il giocatore ...

Torino-Roma - furia Petrachi : 'gara decisa dall'arbitro - il Var ci ha tolto 3 punti' : Torino sconfitto dalla Roma nella prima gara di campionato dei granata che protestano veementemente nel post partita con Petrachi furioso Il Torino ha perso all'esordio in campionato contro la Roma, ...

Di Francesco : 'Torino bella squadra. Roma - niente limiti' : TORINO - ' Edin magari sbaglia i gol più facili, ma ci ha abituato a queste prodezze. La dinamica della gara è stata chiara, nel primo tempo abbiamo fatto bene nel palleggio ma meno bene nel chiudere ...

Torino-Roma - furia Petrachi : “gara decisa dall’arbitro - il Var ci ha tolto 3 punti” : Torino sconfitto dalla Roma nella prima gara di campionato dei granata che protestano veementemente nel post partita con Petrachi furioso Il Torino ha perso all’esordio in campionato contro la Roma, il ds del club granata Petrachi ha tuonato nel post partita contro la direzione arbitrale: “Abbiamo deciso di evitare la conferenza di Mazzarri, perché se avesse parlato si sarebbe beccato dieci giornate di squalifica. Noi e la Spal nello ...

Roma corsara : all'89' segna Dzeko - battuto il Torino : Non c'è due senza tre, si dice. E così, dopo i successi di Juventus e Napoli , ieri, , oggi è arrivato quello della terza favorita per lo scudetto: la Roma . Nell'unica partita della domenica ...

La Roma vince a Torino - decide Dzeko : La Roma batte il Torino 0-1 all'esordio in campionato, candidandosi a essere tra le protagoniste della Serie A e rispondendo con carattere alle vittorie di Juventus e Napoli. A decidere le sorti della ...

Dzeko beffa i granata - la Roma vince al Grande Torino : La differenza tra Torino e Roma c'è ancora, anche se delle due sontuose campagne acquisti si vedono pochi frutti, almeno all'inizio, con appena quattro novità in campo. Una, però, è quella che ...

Torino-Roma 0-1 - capolavoro Dzeko a 89' : ANSA, - ROMA, 19 AGO - Una magia di Edin Dzeko all'89' fa felice la Roma che espugna il Filadelfia e batte il Torino nell'esordio in campionato. Una partita 'sporca' e complicata che i giallorossi ...

Magia Dzeko all'89' - Roma sbanca Torino : Uno spettacolare gol di Dzeko, su assist di Kluivert, fa sorridere la Roma e piangere il Torino, ko davanti al proprio pubblico all'89': successo nel complesso meritato dei giallorossi, che hanno ...

Roma-Torino - il tabellino : TORINO-ROMA 0-1 , primo tempo 0-0, MARCATORE Dzeko al 44' s.t. TORINO, 3-5-2, Sirigu; Izzo, dal 34' s.t. Bremer,, Nkoulou, Moretti; De Silvestri, dal 26' Ola Aina,, Baselli, Rincon, dal 41' s.t. ...