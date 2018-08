Torino-Roma 0-1 | Serie A 2018-2019 | Edzin Dzeko la sblocca allo scadere dopo tre pali

Torino-Roma 0-1 - le pagelle di CalcioWeb : 1/13 Marco Alpozzi/LaPresse ...

Kluivert entra e cambia la partita ma è di Dzeko il gol della giornata : Roma da impazzire e Torino ko [FOTO] : 1/14 Fabio Ferrari/LaPresse ...

Torino-Roma 0-1 : Dzeko regala i primi tre punti della stagione : Nella prima giornata di campionato la Roma di Di Francesco batte il Torino in trasferta (0-1) grazie a un gol di Dzeko all'89'. Assist di Kluivert. LEGGI LA CRONACA

La Roma sfonda al 90' : Torino ko 0-1 con la rete di Dzeko : La Roma di Eusebio Di Francesco vince all'ultimo respiro sul campo del Torino di Walter Mazzarri nell'anticipo domenicale delle 18. La sfida è stata equilibrata con le due squadre che si sono affrontate a viso aperto e che hanno creato diverse occasioni da rete con i giallorossi che hanno avuto le migliori chance per far male durante la partita ed hanno colpito con Dzeko al 90'. La Roma ha colpito due legni, uno per tempo, il primo con Kolarov ...

Torino-Roma 0-1 : gol di Dzeko all'89' : la cronaca - Si gioca sul filo dell'equilibrio il primo tempo, nel quale Dzeko e Kolarov prendono entrambi il palo esterno nel giro di due minuti e Rincon, nel finale, si ferma sulla traversa. Al 24' ...

Torino-Roma - gol assurdo di Edin Dzeko : il bosniaco si inventa una pazzesca rete… ‘senza senso’ [VIDEO] : L’attaccante bosniaco della Roma decide il match con il Torino con un gol capolavoro che non lascia scampo a Sirigu Una partita in equilibrio per novanta minuti, piegata a favore della Roma da un gol pazzesco di Edin Dzeko. L’attaccante bosniaco si inventa una conclusione assurda sul cross di Kluivert, piazzando la palla all’incrocio e facendo esplodere i tifosi romanisti, rimasti allibiti davanti a tanta bellezza. Una ...

DIRETTA/ Torino-Roma (risultato finale 0-1) streaming video Sky : magia di Dzeko per i tre punti! : DIRETTA Torino Roma, streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita. Prima giornata in Serie A al Grande Torino, i giallorossi cercano lo scudetto(Pubblicato il Sun, 19 Aug 2018 19:59:00 GMT)

Anticipo serie A - Torino-Roma 0-1 : 20.03 Vince la Roma a Torino, decide Dzeko. Giallorossi attivi nel primo tempo con pali esterni di Kolarov e Dzeko. Al 39' traversa scheggiata da Rincon in una delle rare sortite del Torino. Che comincia la ripresa a gran ritmo. Olsen rischia la papera sul tiro di Baselli. Al 49' il Var cancella il gol di Falque per offside di Aina.Baselli in scivolata salva su Pastore, Olsen risponde a Belotti e Falque. All'80' palo di testa di Dzeko, che si ...

Torino-Roma 0-1 La Diretta Dzeko sblocca la sfida all?89 : Un grande classico della Serie A apre la stagione dello Stadio Olimpico Grande Torino: i padroni di casa ospitano infatti la Roma. Entrambe le squadre sembrano essersi mosse bene durante il mercato...

Torino Roma 0-0 : risultato in diretta LIVE. Palo di Dzeko : Torino-Roma 0-0 LIVE Torino , 3-5-2, : Sirigu; Izzo, 79' Bremen,, N'Koulou, Moretti; De Silvestri, 26' Aina,, Baselli, Rincon, 86' Rincon,, Meitè, Berenguer; Iago Falque, Belotti. Allenatore: Walter ...

Torino-Roma 0-1 - vittoria giallorossa all'esordio. Decide un super gol di Dzeko all'89' : Dopo l'antipasto di sabato, con la domenica arriva il resto della giornata della prima giornata di Serie A 2018/19. Dalle 18, infatti, si gioca l'anticipo della domenica: Torino-Roma. Potete...

Var in Serie A - video moviola/ Annullato il gol di Iago Falque in Torino Roma (1^ giornata) : Il Var è già intervenuto nella domenica di Serie A, dopo gli episodi di Verona: in Torino Roma l'arbitro Di Bello ha Annullato il gol di Iago Falque. Tutti gli episodi della prima giornata(Pubblicato il Sun, 19 Aug 2018 19:45:00 GMT)

Diretta/ Torino-Roma (risultato live 0-0) streaming video Sky : altro palo colpito da Dzeko! : Diretta Torino Roma, streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita. Prima giornata in Serie A al Grande Torino, i giallorossi cercano lo scudetto(Pubblicato il Sun, 19 Aug 2018 19:38:00 GMT)

Torino-Roma 0-0 LIVE - annullato il gol di Iago Falque [FOTO] : Torino-Roma – Dopo i due anticipi di ieri che hanno visto i successi di Juventus e Napoli rispettivamente contro Chievo e Lazio continua il programma della prima giornata del campionato di Serie A, alle 18 in campo Torino e Roma pronte a scendere in campo in un match che promette spettacolo. Ecco le scelte dei due allenatori, il tecnico Di Francesco si affida ad El Shaarawy.-- Torino: Sirigu; Izzo, Nkoulou, Moretti; De ...