Torino Roma 0-0 | risultato in diretta LIVE Palo di Dzeko

Torino-Roma 0-1 La Diretta Dzeko sblocca la sfida all?89 : Un grande classico della Serie A apre la stagione dello Stadio Olimpico Grande Torino: i padroni di casa ospitano infatti la Roma. Entrambe le squadre sembrano essersi mosse bene durante il mercato...

Torino-Roma 0-1 - vittoria giallorossa all'esordio. Decide un super gol di Dzeko all'89' : Dopo l'antipasto di sabato, con la domenica arriva il resto della giornata della prima giornata di Serie A 2018/19. Dalle 18, infatti, si gioca l'anticipo della domenica: Torino-Roma. Potete...

Var in Serie A - video moviola/ Annullato il gol di Iago Falque in Torino Roma (1^ giornata) : Il Var è già intervenuto nella domenica di Serie A, dopo gli episodi di Verona: in Torino Roma l'arbitro Di Bello ha Annullato il gol di Iago Falque. Tutti gli episodi della prima giornata(Pubblicato il Sun, 19 Aug 2018 19:45:00 GMT)

Diretta/ Torino-Roma (risultato live 0-0) streaming video Sky : altro palo colpito da Dzeko! : Diretta Torino Roma, streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita. Prima giornata in Serie A al Grande Torino, i giallorossi cercano lo scudetto(Pubblicato il Sun, 19 Aug 2018 19:38:00 GMT)

Torino-Roma 0-0 LIVE - annullato il gol di Iago Falque [FOTO] : Torino-Roma – Dopo i due anticipi di ieri che hanno visto i successi di Juventus e Napoli rispettivamente contro Chievo e Lazio continua il programma della prima giornata del campionato di Serie A, alle 18 in campo Torino e Roma pronte a scendere in campo in un match che promette spettacolo. Ecco le scelte dei due allenatori, il tecnico Di Francesco si affida ad El Shaarawy.-- Torino: Sirigu; Izzo, Nkoulou, Moretti; De ...

Torino Roma 0-0 : risultato in diretta LIVE. VAR annulla gol a Falqué : Torino-Roma 0-0 LIVE Torino , 3-5-2, : Sirigu; Izzo, N'Koulou, Moretti; De Silvestri, 26' Aina,, Baselli, Rincon, Meitè, Berenguer; Iago Falque, Belotti. Allenatore: Walter Mazzarri Roma , 4-3-3, :...

Torino-Roma 0-0 La Diretta Il Var annulla un gol di Iago Falque : Un grande classico della Serie A apre la stagione dello Stadio Olimpico Grande Torino: i padroni di casa ospitano infatti la Roma. Entrambe le squadre sembrano essersi mosse bene durante il mercato...

Diretta/ Torino-Roma (risultato live 0-0) streaming video Sky : Rincon pizzica la traversa! : Diretta Torino Roma, streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita. Prima giornata in Serie A al Grande Torino, i giallorossi cercano lo scudetto(Pubblicato il Sun, 19 Aug 2018 18:45:00 GMT)

Torino-Roma live : 0-0 Rincon - traversa in contropiede : Un grande classico della Serie A apre la stagione dello Stadio Olimpico Grande Torino: i padroni di casa ospitano infatti la Roma. Entrambe le squadre sembrano essersi mosse bene durante il mercato...

DIRETTA/ Torino-Roma (risultato live 0-0) streaming video Sky : doppio legno per i giallorossi! : DIRETTA Torino Roma, streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita. Prima giornata in Serie A al Grande Torino, i giallorossi cercano lo scudetto(Pubblicato il Sun, 19 Aug 2018 18:27:00 GMT)

Torino-Roma 0-0 La Diretta Palo esterno di Dzeko : Un grande classico della Serie A apre la stagione dello Stadio Olimpico Grande Torino: i padroni di casa ospitano infatti la Roma. Entrambe le squadre sembrano essersi mosse bene durante il mercato...

Diretta/ Torino-Roma (risultato live 0-0) streaming video Sky : fase di studio : Diretta Torino Roma, streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita. Prima giornata in Serie A al Grande Torino, i giallorossi cercano lo scudetto(Pubblicato il Sun, 19 Aug 2018 18:06:00 GMT)

Torino-Roma : come vederla in streaming e in diretta TV : Torino-Roma sarà trasmessa in diretta e in esclusiva da Sky su Sky Sport Serie A , canale 202, e su Sky Sport 1 , canale 251, . Gli abbonati a Sky potranno seguirla anche in streaming da pc, tablet ...

Torino-Roma 0-0 LIVE - la squadra di Di Francesco prova a rispondere a Juve e Napoli : Torino-Roma – Dopo i due anticipi di ieri che hanno visto i successi di Juventus e Napoli rispettivamente contro Chievo e Lazio continua il programma della prima giornata del campionato di Serie A, alle 18 in campo Torino e Roma pronte a scendere in campo in un match che promette spettacolo. Ecco le scelte dei due allenatori, il tecnico Di Francesco si affida ad El Shaarawy. Torino: Sirigu; Izzo, Nkoulou, Moretti; De Silvestri, ...