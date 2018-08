Thohir allo scoperto | “ecco perchè ho venduto l’Inter”

sportfair

: Il presidente nerazzurro: 'Ho mantenuto la carica, il posto allo stadio e posseggo il 31% delle azioni'. - LiveSicilia : Il presidente nerazzurro: 'Ho mantenuto la carica, il posto allo stadio e posseggo il 31% delle azioni'. -

(Di domenica 19 agosto 2018) Erickha svelato i retroscena dell’acquisizione e della cessione di parte delle quote dell’Inter a Suning Erickhale quote di maggioranza dell’Inter a Suning, restando però in società con il suo 31% delle quote azionarie. L’ex patron ha spiegato oggi ai microfoni di Lapresse quanto accaduto in questi mesi, sino alla cessione del club: “Il business è il business. E io quando ho comprato la società da Moratti non ho mai illuso nessuno, non ho mai promesso lo scudetto subito. A un certo punto mi sono dovuto proteggere. Cerchi di capire cosa intendo. Quando sono arrivato mi sono posto cinque obiettivi. Il primo: costruire infrastrutture all’altezza della situazione, dal centro di allenamentostadio di San Siro. Il secondo: riorganizzare il management, infatti ho assunto Bolinbroke dal Manchester United e Antonello dalla ...