Terremoto | violentissima scossa nella notte alle isole Fiji | onde di tsunami nell’oceano

(Di domenica 19 agosto 2018) Unadidi magnitudo 8.2 ha colpitole, nell’oceano Pacifico,02:19 (ora italiana). Lafortunatamente s’è verificata a 563,4km di profondità e in baseprime informazioni non sembra aver provocato danni significativi in superficie, perché la profondità ha consentitosismiche di dissiparsi quasi completamente prima di arrivare al suolo. Il centro dirtadell’oceano Pacifico, tuttavia, ha registrato con le proprie boe “piccoledi” intorno. Seguiranno aggiornamenti L'articolodinell’oceano Pacifico Meteo Web.