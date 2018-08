isnews

: Terremoto, edificio a rischio crollo: sgomberate 11 famiglie - isNews_it : Terremoto, edificio a rischio crollo: sgomberate 11 famiglie - ClaudioPace : @crocerossa Cercare riparo nel vano di una porta? Dipende dall'entità del terremoto e la qualità dell'edificio, in… - Moltapazienza4 : Bisognerebbe che in Italia tutte le abitazioni e monumenti fossero resi antisismici ora che si può. Ci vorrebbe pur… -

(Di domenica 19 agosto 2018) Il provvedimento è stato disposto dal sindaco Mario Bellotti con propria ordinanza per via delle condizioni in cui versa lo stabile in via Martiri d'Ungheria GUGLIONESI. Continuano le verifiche a ...