Terremoto a Tonga e a Lombok

(Di domenica 19 agosto 2018) Nella notte tra il 18 e il 19 agosto 2018 si sono registrate due scosse molto forti. La più forte, di magnitudo 8.2, a, nell'Oceano Pacifico, ma, come ha fatto notare il Centro di allarme per gli tsunami negli Stati Uniti, fortunatamente ilera molto profondo, a ben 347,7 miglia (ossia 560 km) dalla superficie e così non c'è stato alcun rischio tsunami, la grande profondità ne ha notevolmente smorzato la pericolosità. Se non fosse stato così profondo quelavrebbe provocato moltissimi danni. L'epicentro è a 270 km a Est di Levuka, nelle Fiji, e 443 km a Ovest di Neiafu a. Si trova proprio nell'anello di fuoco del Pacifico, dove l'attività sismica è frequente a causa della collisione tra le placche dei continenti.L'altra scossa è stata registrata ancora una volta a, isola che ormai da settimane convive con sismi molto forti, uno dei quali ha ...